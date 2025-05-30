В Киеве на станции метро "Вокзальная" образовались огромные очереди: в чем дело (видео)

Станция метро «Вокзальная» / © УНИАН

Реклама

В Киеве на станции метро «Вокзальная» 30 мая возникли огромные очереди, которые сняли на видео. Причиной скопления людей стало большое количество выпускников на станции.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщили в пресс-службе «Киевского метрополитена».

Как объяснили представители столичной подземки, на станции метро «Вокзальная» около 13:40 находилось много выпускников. Из-за этого на протяжении некоторого времени на станции была очередь. Все обошлось спокойно и без жалоб.

Реклама

Проблем с перевозками не было. Сейчас все работает в штатном режиме.

Отмечается, что в целом в этот день в киевском метро на разных станциях наблюдается большое количество выпускников.

Дата публикации 15:01, 30.05.25 Количество просмотров 7 Очереди на станции метро "Вокзальная" в Киеве сняли на видео

К слову, ранее в мае в Киеве возле станции метро «Демиевская» заметили необычного пассажира — живого гуся.