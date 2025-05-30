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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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В Киеве на станции метро "Вокзальная" образовались огромные очереди: в чем дело (видео)

«Киевский метрополитен» прокомментировал очереди на станции «Вокзальная», отметив, что это связано с выпускниками.

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Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Станция метро "Вокзальная"

Станция метро «Вокзальная» / © УНИАН

В Киеве на станции метро «Вокзальная» 30 мая возникли огромные очереди, которые сняли на видео. Причиной скопления людей стало большое количество выпускников на станции.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщили в пресс-службе «Киевского метрополитена».

Как объяснили представители столичной подземки, на станции метро «Вокзальная» около 13:40 находилось много выпускников. Из-за этого на протяжении некоторого времени на станции была очередь. Все обошлось спокойно и без жалоб.

Проблем с перевозками не было. Сейчас все работает в штатном режиме.

Отмечается, что в целом в этот день в киевском метро на разных станциях наблюдается большое количество выпускников.

К слову, ранее в мае в Киеве возле станции метро «Демиевская» заметили необычного пассажира — живого гуся.

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Дата публикации
Количество просмотров
670
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