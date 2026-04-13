В Киеве на Столичном шоссе перевернулся мусоровоз: движение транспорта затруднено (видео)

В связи с ДТП на Столичном шоссе движение транспорта затруднено в обоих направлениях.

Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
ДТП на Столичном шоссе

ДТП на Столичном шоссе / © Патрульная полиция Киева

В понедельник, 13 апреля, в Киеве произошло серьезное ДТП. На Столичном шоссе в районе Выдубичей перевернулся грузовик-мусоровоз. Из-за аварии с мусоровозом движение транспорта затруднено в обоих направлениях.

«Вниманию участников дорожного движения В связи с ДТП на шоссе Столичном движение транспорта затруднено в обоих направлениях. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки», — говорится в сообщении патрульной полиции.

Мусоровозов перевернулся вверх колесами, а конструкция транспортного средства перекрыла движение двумя полосами шоссе. На месте происшествия работают патрульные полицейские.

«Патрульные выясняют все обстоятельства происшествия. Пока информации о пострадавших нет, но на месте тоже работают медики. Из-за опрокидывания мусоровоза наблюдается осложнение движения в обе стороны Столичного шоссе», — рассказали ТСН.ua в патрульной полиции Киева.

Сейчас на Столичном шоссе, незначительное усложнение движения транспорта в обе стороны (левыми полосами). Но вероятно, что пробка будет расти. Мусоровозы нужно перевернуть и поставить на колеса, чтобы убрать с шоссе. К этим работам будут привлекаться спасатели и автокран. Вероятно, что усложнение движения на Столичном шоссе будет длиться несколько часов.

Напомним, на Коломыйщине произошло смертельное ДТП: водитель погиб после наезда на косулю.

