В Киеве на Троещине сгорел троллейбус: что известно (фото, видео)

По предварительной версии, причина возгорания – поджог изнутри салона.
В Киеве на Троещине загорелся троллейбус маршрута №37А, информации о жертвах и пострадавших нет.
Это подтвердили в комментарии для ТСН.ua в ГСЧС Киева. Также там отметили, что на месте работают спасатели.
“На данный момент наши специалисты выехали на место, выяснять обстоятельства. Пока деталей нет”, – сообщили ТСН.ua в КП “Киевпасстранс”.
По состоянию на данный момент пожар ликвидирован, информации о жертвах и пострадавших нет. Другая информация позже появится на наших ресурсах.
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В КГГА сообщили, что по информации "Киевпасстранса", троллейбус был в исправном состоянии, перед выходом на маршрут прошел необходимые регламентные работы. По предварительной версии, причина возгорания – поджог изнутри салона.
Сейчас на месте происшествия работают специалисты "Киевпасстранса", спасательные службы, медики и правоохранительные органы.
Напомним, в Киеве ликвидируют повреждение водопровода на столичной Борщаговке.
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