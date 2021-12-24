В Киеве на вокзале после скандала установили елку: в прокуратуре подозревают, что ее цена завышена

В Киеве на вокзале после скандала установили елку: в прокуратуре подозревают, что ее цена завышена

По документам, новогоднее дерево должны установить еще 17 декабря.

На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве после громкого скандала с "исчезновением" елки, новогоднюю красавицу таки установили, однако у активистов и прокуратуры до сих пор есть вопросы по ее стоимости.

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Об этом 24 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Елку после скандала смонтировали за ночь

До 24 декабря фойе на вокзале было без елки, однако когда этим заинтересовалась прокуратура, то "Укрзализниця" установила рождественское дерево. Елка, высотой 12 метров и 5 метров в ширину, появилась на вокзале только за ночь.

По документам, новогоднее дерево должны установить еще 17 декабря. И стоил праздничный наряд киевского вокзала более 4 миллионов гривен. Следователи заподозрили – деньги могли присвоить и открыли уголовное производство.

После огласки о пропавшей елки накануне в фойе вокзала засуетились монтажники. Каркас, ветки и хвою в авральном порядке начали собирать вместе. И уже с утра она была установлена.

За ночь на центральном железнодорожном вокзале столицы появилась елка | Новости Киева

В прокуратура говорят, что 684 тыс. грн за елку – это слишком дорого

В прокуратуре заподозрили новая елка стоит слишком дорого. И куплена через посредников.

"Установили реальную стоимость новогоднего дерева. Его закупили 684 тысячи гривен, однако у производителя она стоит 280 тысяч гривен", — говорит представитель Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Активист говорит, что елку покупали у подозрительных предпринимателей

Ищет елку со вчерашнего дня также активист Иван Лахтионов. Он на сайте государственных закупок нашел много подозрительных операций "Укрзализницы" с предпринимателями, выигравшими новогодние тендеры.

"Елки покупались ФЛП, которые ни разу в электронной системе закупок не участвовали. То есть эти участники знали об объявлении конкурса, готовились и пришли только они", — говорит Иван Лахтионов.

Заметил активист, что на гирляндах вдоль периметра вокзала украшения без новогодних шаров. По документам они должны быть там.

В "Укрзализницы" говорят, что они не "эксперты по стоимости того или иного товара"

В "Укрзализницы" все отрицают и говорят, что действовали в рамках закона.

"Как мы видим, наша красавица-елка уже есть. Ее никто не украл. Относительно стоимости, мы не специалисты по стоимости того или иного продукта или услуги. Это определяет рынок, а именно система Prozorro", — говорит директор вокзальной компании "Укрзализницы" Владимир Коваль.

Старую елку, стоявшую здесь в прошлом году, разобрали на ветки и украсили ими другие украинские вокзалы, объясняют железнодорожники.

Напомним:

В Киеве прокуратура подозревает хищение 5 млн гривен на установке новогодней елки на Центральном железнодорожном вокзале. Деньги на нее выделили, но так и не установили.

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