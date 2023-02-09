В Киеве наблюдается ухудшение состояния воздуха: что известно

Для улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано: закрыть окна; ограничить пребывание на улице; пить много воды; если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

В социальных сетях снова активно обсуждают плохое качество воздуха в Киеве. Пишут, что наибольшие показатели загрязнения воздуха фиксируются на Академгородке, Борщаговке и в Дарницком районе. В последнем, кстати, второй день подряд чувствуется сильный привкус горелого в воздухе, особенно это заметно в ночное время.

Киевляне рекомендуют друг другу пить больше воды, закрывать окна и ограничить прогулки на улице.

Насколько все критично, сайт ТСН.ua поинтересовался в управлении экологии и природных ресурсов КГГА. Там уверяют, что определенное загрязнение воздуха в столице есть, но оно не так критично, как об этом пишут в социальных сетях.

Также читайте В Киеве создали мобильные группы ПВО: могут сбивать ракеты и дроны

"В Киеве сейчас наблюдается ухудшение качества воздуха, вызванное повышением концентрации взвешенных частиц (пыли). Превышение предельно допустимых концентраций всех веществ, за которыми осуществляется наблюдение, не зафиксировано. Радиационный фон находится в норме. Причиной ухудшения состояния воздуха является совокупность метеорологических факторов, в частности скорость ветра", — сообщили сайту ТСН. ua в управлении экологии и природных ресурсов КГГА.

Для улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Напомним, в Институте геофизики или рассказали, грозит ли Киеву разрушительное землетрясение.

Почему киевлянам приходится дышать загрязненным воздухом и как повлиять на ситуацию

Читайте также: