В Киеве начал действовать единый скоростной режим: какие еще нововведения появятся на украинских дорогах

Ехать быстрее по дорогам Киева – снова 80 - позволят уже весной, 1 апреля.

С сегодняшнего дня в столице введен единый скоростной режим. Теперь можно разгоняться максимум до 50 километров в час. На семи участках, где было разрешено ехать 80 – за ночь должны были убрать соответствующие знаки.

Какие еще нововведения появятся на украинских дорогах – 1 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Уже несколько лет подряд дорожники меняют разрешенную скорость именно 1 ноября из-за ухудшения погодных условий в зимний период. До этого разогнаться до 80 можно было в частности на Набережном, Приднепровском и Столичном шоссе, проспектах Бажана и Шухевича и еще на нескольких участках, где есть несколько полос и отсутствуют наземные переходы. Некоторые водители говорят – 50 – это слишком медленно для магистралей.

Ехать быстрее по дорогам Киева – снова 80 - позволят уже весной, 1 апреля. И если знаки скорости сегодня в столице демонтируют, новые дорожные указатели вот-вот появятся – по всей стране. Чиновники обновили правила дорожного движения.

"Мы их просто дополнили фразами и терминами, которые наболели и наработались за последние годы", — объясняет руководитель управления эксплуатации и безопасности движения "Укравтодора" Олег Федоренко.

Новости Киева: в городе теперь можно разгоняться максимум до 50 км/ч

В "Укравтодоре" рассказывают: скоро на дорогах появятся новые знаки – и для электромобилей, и для грузовиков, и для пешеходов. Но больше всего изменений касаются велосипедистов: добавили определения: велосипедная дорожка, велосипедная полоса, велосипедный переезд.

"В отдельных случаях может быть выделена велосипедная полоса в месте расположения полосы для общественного транспорта, что есть ноу хау – раньше такого не было", — рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Теперь, если будет установлен знак не только пешеходный переход, но и велосипедный – водитель двухколесного сможет переезжать дорогу, а не катить транспорт, как сейчас. Также водители увидят новую разметку – о запрете парковки, местах остановки трамвая или предупреждение о "лежачих полицейских".

А вот пешеходные переходы на оживленных дорогах обещают делать диагональными – чтобы пешеход не шел прямо и вынужден был поворачивать голову в сторону движения транспорта. В полиции говорят – правила изменили для того, чтобы привести наши нормы – в соответствие с международными нормами и добавить украинские наработки за последние годы.

А вот что пока остается неизменным – это штрафы за нарушение правил дорожного движения.

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