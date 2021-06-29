В Киеве началась гроза, падает град, объявлен первый уровень опасности фото, видео

В Киеве началась гроза, падает град, объявлен первый уровень опасности фото, видео

Перед Жулянским мостом упал рекламный борд-за сильного ветра.

В Киеве началась гроза, падает град. Шквалы ветра 15-20 м/с.

Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Водители жалуются на ухудшение видимости на дорогах из-за ливня.

Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Перед Жулянским мостом упал рекламный борд-за сильного ветра.

"Киев Сейчас"

К счастью, никто не пострадал.

Советы спасателей во время грозы

Киевлян и гостей города призывают быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра стоит укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегайте нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не стоит парковать рядом с ними автотранспорт.

Департамент муниципальной безопасности КГГА призывает в случае падения деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Во время интенсивных дождей — на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника.

Для ликвидации последствий непогоды "Киевавтодор" имеет 73 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромонитора, насосные станции.

В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах, киевлянам и гостям города советуют обращаться в круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор" по тел.: 284-74-19.

Ранее сообщалось, что градом засыпает город Бровары под Киевом.

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