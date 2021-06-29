В Киеве началась гроза, падает град, объявлен первый уровень опасности фото, видео

Перед Жулянским мостом упал рекламный борд-за сильного ветра.
В Киеве началась гроза, падает град. Шквалы ветра 15-20 м/с.
Объявлен первый уровень опасности, желтый.
Водители жалуются на ухудшение видимости на дорогах из-за ливня.
Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.
В Киеве градОпубликовано Svitlana Neschetna Вторник, 29 Июня 2021
Перед Жулянским мостом упал рекламный борд-за сильного ветра.
К счастью, никто не пострадал.
Советы спасателей во время грозы
Киевлян и гостей города призывают быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра стоит укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегайте нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не стоит парковать рядом с ними автотранспорт.
Департамент муниципальной безопасности КГГА призывает в случае падения деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Во время интенсивных дождей — на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника.
Для ликвидации последствий непогоды "Киевавтодор" имеет 73 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромонитора, насосные станции.
В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах, киевлянам и гостям города советуют обращаться в круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор" по тел.: 284-74-19.
Ранее сообщалось, что градом засыпает город Бровары под Киевом.