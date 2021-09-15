В Киеве началась консервация Гостиного двора: какой будет судьба скандального здания в центре столицы

В Киеве началась консервация Гостиного двора: какой будет судьба скандального здания в центре столицы

Долгое время это здание было объектом споров между различными собственниками.

Утром в среду, 15 сентября, стены скандального объекта в центре Киева строители начали закрывать пленкой, а прилегающую территорию под охрану взяла полиция. Почти десять лет за Гостиный двор — здание старого торгового комплекса на Контрактовой площади — длилась борьба между бизнесменами, государством и активистами.

Долгое время это здание было объектом споров между различными собственниками. После Революции Достоинства Гостиный двор вернули государству, но никаких мер по его сохранению сих пор не было сделано. Теперь здесь хотят видеть пространство для искусств.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Вскоре будет проведено техническое обследование Гостиного двора, а после этого стартуют противоаварийные работы. Для этого конкурс, который определит компанию-подрядчика. Все необходимое для начала работ уже готово, уверяет министр культуры Александр Ткаченко. По его словам, в этом здании точно не будет торгового центра.

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"Мы разговаривали с кураторами, которые занимаются архитектурным наследием и их общая рекомендация была в том, чтобы это был многофункциональный художественный центр", — отметил министр.

Однако, окончательную концепцию использования этого здания примут тогда, когда здесь начнутся противоаварийные работы. "Сначала надо спасти дом", — подчеркнул Ткаченко.

Новости Украины: консервация гостиного двора - будет проведено техническое обследование здания

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