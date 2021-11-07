В Киеве начали расчищать и укреплять реку Почайна, в которой князь Владимир крестил Русь: видео

В Киеве начали расчищать и укреплять реку Почайна, в которой князь Владимир крестил Русь: видео

Вскоре вдоль исторической реки, на месте которой еще несколько лет назад хотели построить трассу, появится парк.

Историческая река Почайна, в которой князь Владимир крестил Русь, получает вторую жизнь: водоем начали расчищать, укреплять и высвобождать из-под бетонных коллекторов.

Через несколько лет вокруг нее должен вырасти большой пешеходный парк, хотя совсем недавно Почайна могла вообще исчезнуть, говорится 6 ноября в сюжете ТСН 19:30.

Почайну даже с высоты увидеть непросто. Река тянется тоненькой нитью сквозь промзону. Натолкнуться на нее случайно во время прогулки тоже вряд ли получится – вокруг густые кустарники и заборы предприятий.

В то же время две недели назад водоем начали высвобождать из-под бетонных конструкций, которые сковывали его на протяжении последних 70 лет.

Пока идет только первая очередь строительства: русло чистят и расширяют, а вместо бетонных склонов берег укрепляют каменными габионами. К финалу работ по подсчетам придется демонтировать 900 тонн бетона.

А еще несколько лет назад здесь могли построить трассу. В то время водоем даже не имел названия. О том, что невзрачный ручей является знаменитой Почайной узнала местная энтузиастка Белла Морина, которая неделями искала старые карты русла реки в научной библиотеке.

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"Киевляне считали, что Почайна исчезла, что где-то она протекает под Почайнинской улицей, но это не так. Почайна — это водная система из шести озер и малой реки, к ней относится гавань, но гавань отрезали в 30-х годах", — говорит она.

Несколько лет бюрократической волокиты и водоему вернули историческое название. Еще несколько лет – и местные власти позволили построить здесь парк с пешеходными и велосипедными дорожками, мостиками, детскими площадками и пирсами.

Его территория протянется от проспекта Бандеры до озера Волковатого. На территории будет несколько объектов со ссылкой на историю места и реки, в частности, большой крест, как символ того, что именно в Почайной крестили Русь.

Общая стоимость проекта составляет 200 миллионов гривен, 40% из которых уже выделил город. Если с финансированием не будет перебоев, то по новому парку киевляне смогут прогуляться уже через три года.

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