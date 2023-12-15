В Киеве начался пожар на Позняках: дым виден из разных уголков города (видео)

Пожар незначительный, но киевляне напуганы, потому что дым виден очень далеко.
В Киеве начался пожар, из разных уголков города виден дым.
В полиции ТСН.ua сообщили, что пожар начался в Дарницком районе по улице Причальной, 1/5.
"На территории строительства ЖК Great возникло возгорание в строительном вагончике размером 5х6", – уточнили в полиции.
Пожар незначительный, но киевляне напуганы, потому что дым виден очень далеко.
Напомним, в Киеве эвакуировали более 700 детей и взрослых из-за пожара в специализированной школе №185 имени Владимира Вернадского в Святошимнском районе.
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