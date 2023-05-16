В Киеве начался пожар в гаражах: что сгорело (фото)

В Деснянском районе Киева по ул. Академика Кухаря, 1, возник пожар в одном из гаражей.

Горел автомобиль марки Citroen.

"В 12:24 получили сообщение о пожаре, а в 12:58 он был ликвидирован на площади 10 кв. м. На месте происшествия работали две единицы пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава", — сообщили ТСН.ua в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Жертв и пострадавших нет.

Причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

Напомним, на Черниговщине жестоко убита семья киевлян с 4-летним сыном, а их автомобиль сожжен.

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