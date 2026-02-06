В Киеве наказали мужчину за то, что лопатой расчищал снег: что известно

Мужчину оштрафовали за то, что лопатой расчищал снег / © ТСН

В Киеве к ответственности привлекут мужчину, который лопатой расчищал снег в центре города, чем нарушил правила дорожного движения. Событие произошло вчера, 5 февраля, на улице Большая Житомирская, 21.

«Гражданин осуществлял уборку снега с помощью лопаты с тротуара на проезжую часть дороги и остановки общественного транспорта, чем создал искусственное препятствие и подвергал опасности других участников дорожного движения», — говорится в протоколе.

В патрульной полиции Киева ТСН.ua рассказали детали: около 15 часов патрульные обследовали улично-путевую сеть с целью дальнейшего направления дорожных служб для уборки снега в Шевченковском районе Киеве.

«После прохождения снегоуборочной техники на улице Большая Житомирская гражданин расчистил участок тротуара и выбрасывал снег на посадочную площадку общественного транспорта. Как следствие, маршрутные транспортные средства не смогли осуществить остановку на посадочной площадке из-за значительного количества снега», — рассказали в патрульной полиции Киева.

В Киеве мужчину оштрафовали за чистку тротуара

Там добавляют, что патрульные провели с мужчиной разъяснительную беседу, отметили запрет выбрасывать снег на проезжую часть, тем самым создавать препятствие для движения транспорта.

«На гражданина составили протокол. ч. 1. ст. 139 (Повреждение автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений, железнодорожных переездов и технических средств регулирования дорожного движения, создание препятствий для движения и непринятие необходимых мер по их устранению) КУоАП. В дальнейшем решение по делу будет принимать суд», — рассказали в патрульной полиции.

Материалы переданы в суд. Ответственность за такое нарушение — штраф от тридцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы от 40 до 60 часов.

