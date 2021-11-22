В Киеве не все школы открылись для очного обучения: что произошло

В Киеве не все школы открылись для очного обучения: что произошло

22 ноября не смогли открыться две школы в Соломенском районе.

В Киеве, Львове и Ивано-Франковске после трехнедельного перерыва за парты вернулись ученики и студенты.

Об этом говорится в ТСН.16:45.

Родители радуются больше, чем дети

Киевлянин Олег привез свою десятилетнюю дочь Ангелину в школу. Не скрывает, рад, что она вернулась за парту. Теперь не придется придумывать, с кем оставить ее дома под присмотром, говорит мужчина.

"Пусть они лучше будут учиться стационарно, чем онлайн. Это все такие родителям будет немного легче. Они преимущественно в гаджетах сидят, а не учатся. Общаться друг с другом будет лучше. Мы же выросли на улице, пусть они тоже растут", — убежден мужчина.

Десятилетняя Ангелина тоже радуется. Но не столько урокам в классе, сколько встречи с друзьями, которых не видела уже три недели.

Чтобы школы снова начали принимать учащихся, весь персонал должен быть вакцинирован или иметь отрицательный ПЦР-тест, действительный 72 часа, или справку о выздоровлении. На сегодняшний день в Украине двумя дозами привито более 82% учителей. Одну дозу получили около 96% работников школ. А потому правительство еще на прошлой неделе обратилось к местным властям с предложением возобновить очную учебу.

Киевские власти прислушивались. В частности, о возвращении учеников в офлайн сообщил мэр Кличко.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение с понедельника, 22 ноября, возобновить очное обучение в столичных школах. Для учащихся всех классов", — заявил мэр.

Дистанционное обучение плохо влияет на качество знаний

"Очень хотелось вернуться к очному процессу обучения. Я люблю видеть детей их живые глаза, слышать их без задержек, связанных с интернетом, потому что там что-то подвисло, это не очень удобно", — говорит учительница Людмила Хуторная.

Дистанционное обучение плохо влияет на качество знаний и снижает мотивацию учащихся к обучению, говорят учителя. Кроме того, занятия онлайн снижают дисциплину.

"Не хочется вставать вовремя, можно выйти в эфир, извините меня, в пижаме в кроватке с подушечкой под ушком, а это деморализует, дезорганизует и это тоже потом влияет на результат", — добавляет учительница.

Расслабляться еще рано

Последние три недели в Украине наблюдается уменьшение новых случаев коронавирусной болезни. Впрочем, расслабляться еще рано, предостерегает министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, риск очередной вспышки все еще высок. А это значит, что в случае чего, учащиеся снова могут перейти на дистанционное обучение.

"Сегодня 423 столичных школы вновь открылись для очного обучения, и это стало возможным благодаря реальному снижению заболеваемости среди детей. Кроме того, ситуация в столице стабилизировалась в целом – уменьшается количество тяжелобольных с показаниями к госпитализации, а также высвобождаются места в больницах с подключением к кислороду. Согласно постановлению Кабинета Министров, невакцинированные учителя сейчас отстранены от работы (а это 0,1% от всего преподавательского состава), поэтому на рабочих местах находятся только вакцинированные работники образования", – заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Две школы не открылись

Также он отметил, что заведения среднего образования провели ряд работ по возвращению школьников за парты, в частности, проведены мероприятия по дезинфекции и проверены системы отопления.

"Мы эффективно подготовили школы к работе в условиях карантина и закупили все необходимое для дезинфекции. Также качественно сработали и технические службы, которые готовили школы к отопительному сезону. По состоянию на 22 ноября не смогли открыться только две школы в Соломенском районе из-за проблем с теплом": в первой произошла авария на трубопроводе, а во второй, помещение которой находится на балансе Министерства образования, по непонятным причинам так и не включили отопление", – подчеркнул Валентин Мондриевский.

Замглавы КГГА отметил, что школьники уйдут на зимние каникулы вовремя и продления каникул не будет.

Как сообщалось, две столичные школы продолжали работать, несмотря на запрет.

Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщил, когда Киев будет ослаблять карантинные ограничения.

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