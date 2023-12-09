В Киеве некоторые закрытые станции метро могут возобновить работу: подробности

Руководство метрополитена рассматривает возможность запуска челночного режима между станциями "Демеевская" и "Теремки". Это позволит облегчить транспортное сообщение для жителей соседних районов.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Иван Воробьев после брифинга 9 декабря на станции метро "Демеевская".

По его словам, с конца ноября специалисты наблюдали за появлением трещин и просадкой почвы на участке между станциями "Лыбидская" и "Демеевская". В последние дни ситуация ухудшилась — трещины расширились, через них начала просачиваться вода.

Состояние станции метро "Демеевская" / Фото: Фото Ивана Воробьева/ТСН

Состояние станции метро "Демеевская" / Фото: Фото Ивана Воробьева/ТСН

Чтобы избежать возможной трагедии и уберечь пассажиров, руководство метрополитена приняло решение перекрыть этот участок. Сейчас ведутся исследования почв и экспертиза тоннеля.

В то же время рассматривается возможность частичного возобновления движения между станциями "Демеевская" и "Теремки". Там планируют запустить челночный режим, когда поезда будут ездить только между этими двумя конечными станциями. Ведь эпицентр проблемы расположен на участке 14 метров между станциями "Демеевская" и "Лыбидская".

Состояние станции метро "Демеевская" / Фото: Фото Ивана Воробьева/ТСН

Состояние станции метро "Демеевская" / Фото: Фото Ивана Воробьева/ТСН

Специалисты утверждают, что ситуация в тоннеле контролируемая, пока там сухо. Однако опасность обвала участка все еще сохраняется. Причиной проблем являются сложные почвы – насыпные породы и бывшая пойма реки Лыбидь. Метрополитен обещает регулярно допускать в тоннель журналистов, чтобы общественность имела возможность следить за ходом работ и состоянием конструкций.

Напомним, в Киеве с пятницы, 8 декабря, прекратила работать часть станций синей ветки метро — от "Лыбидской" до "Теремков". В метрополитене разгерметизировался тоннель – вода подтопила часть подземки столицы. В Киевском метрополитене остановку движения поездов на этом участке называют вынужденным шагом во избежание последующей внештатной ситуации. В частности, из-за неравномерных процессов разуплотнения и нагрузки на туннельную оправу появился риск потери устойчивости туннельных сооружений.

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