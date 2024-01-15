В Киеве незрячий массажист помогает раненым воинам ВСУ: трогательная история (фото, видео)

Киевлянин Сергей Сидоров после автокатастрофы был прикован к постели и потерял зрение. Несмотря на это он смог не только начать новую жизнь, но и помогает другим, делая массажи. К нему обращаются и взрослые, и дети. Помогает еще и военным - совершенно бесплатно.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Лоскун.

Николай Басик в боях под Бахмутом получил многочисленные травмы и переломы. Произошло это тогда, когда эвакуировал собратьев. Несколько обломков до сих пор в теле Николая

Позади - 12 операций. А теперь еще и многочисленные сеансы реабилитации. Уже несколько месяцев Николаю помогает и Сергей Сидоров. У него - свой кабинет массажа.

Николай Басык

37-летний Сергей умело разминает мышцы военного. Говорит: куда именно нажимать — чувствует интуитивно, потому что незрячий. Единственное, что понимает: сейчас день или ночь. Зрение потерял в 22 года в результате аварии. Тогда он работал водителем.

Четыре года был фактически прикован к постели. Врачи говорили: ходить будет вряд ли. Но массажи и самореабилитация совершили чудо. А вот зрение не вернулось.

Встав на ноги, вдохновленный своими успехами, мужчина прошел курсы массажа. Получил диплом и вот уже около 10 лет помогает другим. К нему на сеансы приходят и взрослые и дети.

А с началом полномасштабной войны свои услуги предоставляет бесплатно и военным. О Сергее они узнают через соцсети и сарафанное радио.

За это время уже помог около двадцати защитникам. Умелостью Сергея, который видит не глазами, а руками — восхищается и Николай. Мужчина – один из самых сложных его пациентов. Сеансы массажа посещает уже четвертый месяц.

Сергей во время массажа

"Вы же понимаете, ты всегда ходишь к тому человеку, у которого чувствуешь, что тебе помогает", – говорит Николай Басик.

Кроме того, что потерял зрение, у Сергея болят ноги. Но он не жалуется. Говорит: хочет внести свой вклад в будущую победу. И очень радуется, когда военным его массажи помогают.

У Сергея есть мечта: сменить свой старый массажный стол на новый. Но средств на это у него нет. А еще хочет открыть большую студию. Где можно было делать не только массажи, но и обустроить кабинет реабилитации.

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Напомним, полковник ВСУ подозревается в хищении 170 млн грн на питании военных.

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