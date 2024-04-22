В Киеве – новые проблемы с метро, под угрозой несколько станций: что известно

ТСН.ua разбирался, закроют ли на ремонт станции метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" в Киеве.

Минус две станции метро? В Киеве под угрозой – снова несколько станций. Причина – ремонтные работы. О каких станциях идет речь, когда планируют завершить ремонт и какие положительные изменения произошли в жизни столичной подземки, говорится в эксклюзиве Виктории Панченко TSN.UA.

Снова ремонт метро?

Две станции метро в Киеве якобы захотели закрыть на ремонт. Станции "Почайна" и "Тараса Шевченко" на "синей" линии Киевского метрополитена готовятся к закрытию на ремонт, под вопросом еще одна — "Почтовая площадь". Так, в комментарии изданию "Коммерсант украинский" сообщил источник в Киевской городской государственной администрации.

"Их нужно ремонтировать не из-за изношенности и, соответственно, необходимости планового технического ремонта, но и из-за трещин и пропитки влаги. Почвенные воды, осадки, а в результате разрушение – это проблемы на самом деле не только этих двух станций. Проблемы те же, что и у станций метро на Теремках, но пока меньшего масштаба", – отмечал собеседник издания.

Более того, по словам собеседника, закрытие "Почайной" и "Тараса Шевченко" неизбежно, а вот вопрос о "Почтовой площади" пока рассматривается на уровне экспертного обсуждения.

В самом Киевском метрополитене также подтверждают, что станции "синей" ветки действительно входят в перечень объектов, которые готовят к плановому ремонту. Правда, не называют точных дат, когда станция будет закрыта и сколько будет длиться этот ремонт.

О том, что на участке между станциями метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" проседает тоннель и они нуждаются в ремонте, говорили и раньше в КГГА. Однако сообщалось, что эти станции могут закрыть на частичный ремонт, но именно метро для людей закрывать не будут. Работы планируется выполнить летом 2024 года.

Закрывать метро не будут

Такую информацию подтвердили и в понедельник 22 апреля 2024 г. в КГГА. Капитальный ремонт тоннелей между этими станциями, который планировали заранее, будут выполняться без остановки движения поездов. Никаких изменений в работе станций метро "Тараса Шевченко" и "Почайна" пока не планируется.

"Станции метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" были введены в эксплуатацию в 1980 году и нуждаются в плановом капитальном ремонте части участка тоннеля. В настоящее время эти станции и перегонные тоннели работают в обычном режиме как для пассажирских перевозок, так и для круглосуточного укрытия населения во время воздушной тревоги "Киевский метрополитен" заранее будет информировать пассажиров о начале ремонтов и других работ, которые могут повлиять на режим работы метро", — говорилось в сообщении.

Проблемная столичная подземка

Однако, в общей сложности 15 станций киевской подземки таки имеют проблемы, а особенно станция "Героев Днепра". Такое громкое заявление сделал глава Союза коммунальных потребителей Украины Олег Попенко в проекте "Каштан. Интервью". Эксперт бьет тревогу, и говорит, что еще полгода и очередную станцию метро могут закрыть.

Напомним, что 8 декабря 2023 года произошла авария на перегонном тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" из-за разгерметизации тоннеля и появления трещин в стенах. Это угрожало жизни пассажиров. Подземные воды повредили защитные сооружения тоннелей и стали заполнять столичную подземку. Отрезок метро между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" начал превращаться в настоящую реку.

В конце концов между этими станциями движение остановили, а их закрыли на ремонт, из-за чего в столице образовался настоящий коллапс.

"Покрутило" не только метро

Однако беда приходит не сама. Огромные трещины в асфальте, воронки в земле и деформированные здания – такую ужасную картину можно было увидеть недалеко от бывшего Демеевского рынка. Прямо над отрезком "синей" ветки столичного метро, закрывшейся на ремонт.

В КГГА сразу опровергли, что такая ситуация возникла из-за аварийного закрытия подземки. Мол, проседание грунта у станции метро Демеевская состоялось еще до закрытия шести станций "синей" ветки.

В настоящее время делом столичной подземки занимается Киевская городская прокуратура. Ремонт станций метро "Лыбидская" и "Демеевская" обойдется почти в 400 млн грн. Об этом киевский городской голова заявил на пресс-конференции еще в марте 2024-го. А также добавил, что ремонтные работы планируют завершить до конца лета 2024 года.

Добавим, что первые трещины в тоннеле на участке Демеевская – Лыбидская возникли еще в 2011 году, спустя три месяца после его открытия. Из-за нарушения герметичности туда стала просачиваться вода.

В настоящее время работы на закрытом участке "синей" ветки метро между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" идут по графику. Уже летом движение поездов на шести станциях должно быть возобновлено. Об этом сообщал мэр Киева Виталий Кличко.

"Замечу, что работы на закрытом участке синей ветки метро между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" идут по графику. Поэтому движение поездов должно возобновить уже летом. При ремонте участка метро, людям, вынужденным делать пересадку, возвращают на транспортную карточку средства за проезд в наземном транспорте Так что горожане не переплачивают за проезд, ведь фактически платят только один раз", – заверил Кличко.

Хорошие новости

Но у столичной подземки есть и положительные изменения. На "зеленой" линии метро начал курсировать второй поезд из вагонов метро, полученных Киевом от Варшавы. Мэр столицы Виталий Кличко осмотрел поезд и проехался в нем по киевской подземке. Эксплуатацию первого такого поезда начали на этой ветке в ноябре 2023 года. В прошлом году в качестве благотворительной помощи Варшава передала Киеву 60 вагонов метро.

Также недавно на станции метро "Площадь украинских героев" установили первый комплект букв. Ранее эта станция была переименована. Об этом сообщила КГГА. Кстати, название станции "Площадь Украинских Героев" является самым длинным в киевском метрополитене.

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В КИЕВЕ НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В МЕТРО! ПОД УГРОЗОЙ — НЕСКОЛЬКО СТАНЦИЙ!