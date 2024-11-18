В Киеве обломки ракеты "Циркон" упали на многоэтажку: местные жители рассказали о "чуде"

В Киеве на Печерске на крышу многоэтажки прилетел обломок от российской ракеты "Циркон".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Разрушенная крыша дома, гигантская дыра в потолке – так началось воскресное утро для жителей дома на Печерске, куда прилетел обломок от "Циркона".

Владелец дома не хочет говорить на камеру. Говорит, до сих пор не может отойти от стресса. В момент прилета он 10 минут ушел на работу. Вдруг звонок жены. Женщина, рассказывает, во время тревоги вышла в коридор по безопасности. Вдруг взрыв, и на голову начали падать бетонные перекрытия.

Последствия удара

На крышу дома упали обломки российской ракеты, которую сбила украинская ПВО. Повреждена сама крыша и 20-сантиметровое бетонное перекрытие квартиры с арматурой. Только чудом не начался сильный пожар и никто не погиб, говорят спасатели. В доме газ, который мог загореться. Хозяйку дома забрала скорая, а медики наложили ей несколько швов.

Еще до полудня спасатели и пиротехники вынесли из квартиры остатки "Циркона" и передали их стражам порядка. Они будут служить доказательствами российской агрессии. Для жителей волонтеры "Добробата" развернули пункт помощи. Большинство квартир остались целыми – там даже не вынесло окна. Но люди, которые не имели возможности или не успели пойти в укрытие, испытали шок, говорят волонтеры.

Дом, куда прилетела российская ракета

В пострадавшей квартире уже убрали строительный мусор и произвели экстренный ремонт крыши. Гигантскую дыру закрыли деревянной плитой. Крышу залатали пленкой.

Жителей пока не отселяли. Все коммуникации – воду, свет и газ – к вечеру включили. Но в доме все равно проведут экспертизы, чтобы понять, не пострадали ли несущие конструкции. И только после этого начнут полноценный ремонт.

Пострадавшая семья уже дала показания правоохранителям. Из поврежденного дома пока не планируют уезжать. И хотя побитый потолок напоминает о прилете, но так же и о том, что им чудом удалось уцелеть.

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Напомним, в Печерском районе Киева в результате утренней атаки 17 ноября вражеская ракета попала в пятиэтажный жилой дом.

В ночь на 17 ноября 2024 года российские оккупанты нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины, использовав ракеты и БПЛА. Оборона сбила 102 ракеты и 42 БПЛА.

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