В Киеве обломки российской ракеты упали на жилой дом: стали известны масштабы разрушения

Люди во время ракетной атаки не пострадали.
В Голосеевском районе Киева 10 февраля обломки российской ракеты повредили крышу жилого дома в частном секторе.
В ГСЧС Киева ТСН.ua рассказали, что нанесенные повреждения незначительны.
"Мелкими обломками от ракеты повреждения получили автомобиль и четыре частных дома. Пострадали окна домов и кровли. Повреждения незначительные. Никто из людей не пострадал", — рассказали нам ГСЧС Киева.
Напомним, 10 февраля российские оккупанты совершили массированную ракетную атаку Украины. Во многих областях раздались взрывы.
В "Укрэнерго" отметили, что российские террористы в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру. Из-за атак захватчиков на Львовщине возможны перебои со светом.
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