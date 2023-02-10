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В Киеве обломки российской ракеты упали на жилой дом: стали известны масштабы разрушения

Автор
Александр МарущакАлександр Марущак
Дата публикации
Просмотры
3735
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве обломки российской ракеты упали на жилой дом: стали известны масштабы разрушения

Фото: Associated Press

Люди во время ракетной атаки не пострадали.

В Голосеевском районе Киева 10 февраля обломки российской ракеты повредили крышу жилого дома в частном секторе.

В ГСЧС Киева ТСН.ua рассказали, что нанесенные повреждения незначительны.

"Мелкими обломками от ракеты повреждения получили автомобиль и четыре частных дома. Пострадали окна домов и кровли. Повреждения незначительные. Никто из людей не пострадал", — рассказали нам ГСЧС Киева.

Напомним, 10 февраля российские оккупанты совершили массированную ракетную атаку Украины. Во многих областях раздались взрывы.

В "Укрэнерго" отметили, что российские террористы в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру. Из-за атак захватчиков на Львовщине возможны перебои со светом.

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Дата публикации
Просмотры
3735
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