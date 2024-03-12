В Киеве обнаружили десятки урн с прахом покойных: что говорят в полиции

Правоохранители устанавливают обстоятельства и лиц, которые могут быть причастны к этому событию.

Жители Подольского района столицы обнаружили на одном из пустырей страшную находку. В оставшемся пакетах и коробках были найдены урны, в которых обычно хранят пепел от сожженных тел покойников, рядом также был замечен поминальный венок.

На урнах указаны имена и фамилии усопших, их дату рождения и смерти. Неравнодушные граждане сразу вызвали полицию.

Урны с прахом, обнаруженные в Киеве / Фото: Фото из социальных сетей

В полиции Киева сайту ТСН.ua подтвердили информацию, что на пустыре в Подольском районе, 10 марта, были найдены погребальные урны.

"На пустыре был обнаружен пакет, в котором находилось 36 погребальных урн с вероятным прахом умерших людей. Начато уголовное производство по части первой статьи 297 УКУ. Продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и лица причастные к совершению этого правонарушения", - рассказали в полиции Киева.

Место, где обнаружили урны с прахом усопших. Фото: соцсети

Напомним, в Киеве осудили охранника ЖК, который предупреждал жителей о приходе ТЦК.

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