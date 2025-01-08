В Киеве обнаружили первый случай вируса из Китая: чем он опасен и что советуют врачи

Главный санврач столицы рассказал, как уберечься и что с первым инфицированным.

Украинские медики забили тревогу, из-за вспышки метапневмовируса (HMPV), который может вызывать заболевания верхних и нижних дыхательных путей у людей всех возрастов.

О проблеме заговорили, потому что вирус набирает обороты в Китае и Казахстане.

В Украине с начала эпидсезона уже зарегистрировано 14 официально подтвержденных случаев. Болезнь опасна для маленьких детей, пожилых людей и лиц с ослабленной иммунной системой.

Что известно о HMPV

Ориентировочный инкубационный период вируса – от 3 до 6 дней, а средняя продолжительность заболевания может изменяться в зависимости от тяжести в среднем 7-10 дней. HMPV наиболее активен в умеренном климате в течение поздней зимы и весной, сообщила врач-эпидемиолог Ольга Голубовская.

Известно, что заражение происходит капельным путем и может происходить повторно. Заболевание чаще проходит легко (насморк, кашель), но может быть тяжелым с развитием дыхательной недостаточности.

ТСН.ua выяснял, есть ли среди инфицированных киевляне и вообще, что думают на этот счет медики.

Как обнаруживают опасный вирус

По словам Сергея Чумака, главного санитарного врача Киева, метапневмовирус относится к респираторной группе.

"Такие вирусы всегда были, есть и будут. Периодически они фиксируются в Киеве, особенно во время эпидемиологического сезона, как сейчас. В прошлом году в нашей вирусологической лаборатории был выявлен лишь один случай метапневмовируса. Здесь стоит отметить, что лабораторные исследования проводятся выборочно – дозорные лечебные учреждения привозят нам образцы и мы исследуем материал, как на грипп, так и на метапневмовирус", – рассказывает ТСН.ua Сергей Чумак, главный государственный санитарный врач Киева, генеральный директор ГУ "Киевский городской ЦКПБ МОЗ".

Первый случай HMPV зафиксирован в Киеве

Он добавляет, что на прошлой неделе специалисты лаборатории обнаружили метапневмовирус в образцах жителя столицы. Пока это единственный случай в Киеве. Пациентом оказался мужчина, киевлянин. Медики не разглашают его точный возраст.

"Мужчина – житель Киева. Он никуда за границу не выезжал, находился в Киеве. Сейчас этот человек более-менее нормально себя чувствует. Тяжелого течения болезни нет. Мужчина обратился к врачу за медицинской помощью. Медицинское учреждение является дозорным и образцы его материалов попали к нам на исследование. За прошедшую неделю это первый случай обнаружения HMPV в Киеве, один из 14 лабораторно подтвержденных в Украине", – отмечает Сергей Чумак.

Могут быть с осложнениями

Главный санврач Киева соглашается, что неподтвержденных случаев может быть больше, потому что люди не всегда обращаются за медицинской помощью и дают образцы на исследования.

Пациенты могут переносить вирус в легкой форме, но известно, что возможны и осложнения, как от любого респираторного заболевания – гриппа, коронавируса или ОРВИ.

"Вирус может протекать с осложнениями, если заболел маленький ребенок, или из-за ослабленного иммунитета, у пожилых людей. В таких случаях метапневмовирус может быть опасным. Уберечься от болезни можно благодаря вакцинации, как от ковида и гриппа, в таком случае болезнь протекает легче. Но сейчас тяжелых больных на HMPV в Киеве нет", – объясняет специалист.

Профилактика болезни

Что касается профилактики, то, по словам Сергея Чумака, здесь правила просты, как это было и во время эпидемии коронавируса и ОРВИ.

"Нужно избегать массового скопления людей, не контактировать с явно больными лицами, а если уже заболели, то оставайтесь дома и обращайтесь за помощью к врачу. Конечно, если вам нужно в больницу или уладить какие-то другие дела, то нужно одевать защитную маску. Если болеете дома, нужно регулярно проветривать помещение, делать влажную уборку и обязательно мыть руки после улицы и транспорта", – советует Сергей Чумак.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что опасный вирус из Китая добрался до Украины: что о нем известно и чего следует опасаться.

Подтверждены случаи! Нашумевший метапневмовирус в мире в Украине! Время ли паниковать?

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