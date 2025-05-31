Надписи в пещере / © ТСН

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Средневековое укрытие нашли в Киеве. Сховок, в котором горожане укрывались еще от монгольских набегов времен Киевской Руси, по иронии судьбы нашли еще в 2022 году, в начале войны современной. Древние пещеры с загадочными надписями на стенах — сегодня на финальной стадии оформления документов. Ученые эту находку считают сенсационной. Впрочем, сейчас пещеры сами в опасности.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Нелли Ковальской.

Вместе со столичным активистом Дмитрием Перовым ТСН идет к загадочной пещере. Ее нет на карте и о ней до октября 2022 года не знали историки. Дмитрий о ней слышал и для него это не только особая, но и личная история.

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«Когда-то это была усадьба нашей семьи, дом был построен в 1898 году. Собственно, моя семья здесь прожила не так долго, до 1917 года, когда начались события национально-освободительной борьбы», — говорит он.

Уже при советской власти семью Дмитрия переселили на чердак, а основные этажи отдали рабочему классу. Так и жили, пока не началась подготовка к Олимпиаде-80.

«В 1979 году было постановление Киевского горисполкома о ликвидации „ветхого и устаревшего“ жилья», — говорит он.

Дмитрий Перов / © ТСН

Семью Димы отселили отсюда в новостройку. Но одна семейная легенда, которую ему рассказывала вместо сказок на ночь бабушка не давала ему покоя.

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«Была такая легенда семейная о том, что здесь где-то во дворе есть пещера. Кто ее когда вырыл и для чего, было не понятно, но, например, моя бабушка знала эту историю. Она рассказывала маме и мне эту историю», — говорит Дмитрий.

Первую экспедицию в поисках пещеры из сказок своего детства Дмитрий организовал осенью 2022 года.

«Это пещера-убежище и вход в нее очень узкий. Оператор вместе с камерой туда не пролезет, поэтому дальше мы отправляемся с телефоном», — говорит Дмитрий.

Когда это место начали изучать археологи, выяснилось, таких пещер здесь три. И связаны между собой. Длина пещеры, которую нашел Дмитрий, более 80 метров.

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На стенах видим изображения, которые могли оставить здесь киевляне времен Киевской Руси.

Археологи и историки между собой называют их Вознесенскими пещерами и утверждают — приспособлены они были для длительного пребывания людей.



«Это подземная комната тайник. То есть мы сюда лезли, мы видели ниши тайники, там где, собственно, хранили имущество от ограбления. А это комната тайник. Здесь располагались люди, которые хотели возникнуть встречи с врагом. Здесь можно было пересидеть, например, если идет какой-то налет, какой-то ключник Киева, идет ограбление Киева, здесь можно было пересидеть», — говорится в сюжете ТСН.

Находиться внутри долго довольно жутко.

Пещера в Киеве / © ТСН

«Мы можем это по аналогии, которые известны в других странах, сказать, что мы имеем дело со средневековым, в данном случае позднего 14-15 века, хранилищем пещеры, где местные жители скрывались на время какой-то военной угрозы», — говорит Тимур Бобровский, археолог.

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Археолог Тимур Бобровский развивает версию Дмитрия — здесь действительно могло быть что-то вроде персонального хранилища, которое строили для себя жители домов вокруг. До монгольского нашествия киевляне могли скрываться в киевской крепости.

«После XIII века эта крепость прекращает свое существование. И, собственно, до середины XVII века, когда она была восстановлена, мы имеем такое белое пятно. То есть люди, которые жили на этой территории, они постоянно были под угрозой, особенно татарских набегов. Они где-то должны были прятаться. Раньше мы не знали, где они прятались», — говорит он.



Эту пещеру историки называют научной сенсацией ведь она дает представление о целом пласте нашей истории. И таких может быть немало, но известна только эта и соответственно, она требует особой защиты. Как и территория вокруг нее, когда 40 лет отсюда отселили людей, здесь проводили археологическую экспедицию и нашли много артефактов 12-13 века.

«Здесь должен был быть музей. Но каким-то образом на рубеже 2019-2020 года здесь появляется право частной собственности. Классическая туалетная схема киевская», — говорится в сюжете ТСН.

Но до сих пор по документам вот это здание офисное. Татьяна Осинчук, отвечающая за сохранение памятников в городе, объясняет, что еще в прошлом году Вознесенские пещеры занесли в перечень вновь выявленных объектов. Но этого мало.

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«Это будет памятник местного значения, защита памятника наступает с момента, когда он уже становится вновь выявленным памятником, потому что пользователь земли, на которой находится памятник, обязан подписать охранный договор с Департаментом охраны культурного наследия и заниматься в данной ситуации данными пещерами для их сохранения», — говорит Татьяна Осинчук, руководитель центра консервации предметов археологии.

Дмитрий, который открыл эту пещеру, до сих пор не может поверить, что история его семьи стала достоянием всего города. Он надеется, что ее удастся сохранить, но до сих пор в этом не уверен.

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