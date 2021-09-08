В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: монумент дополнил портрет пехотинца Николая Илина

Мужчина погиб возле Зайцевого в Донецкой области.

Памятник белорусам, которые погибли за Украину, обновили сегодня в Киеве. Монумент на улице Белорусский появился 5 лет назад и увековечил память о Михаиле Жизневськом, который погиб во время Революции достоинства, и добровольцах Алесе Черкашине и Виталии Тилиженко, пострадавших от минометного обcтрела вблизи поселка Старогнатовка.

Об этом 8 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Теперь на памятнике есть упоминание о Николае Илине с позывным "Эстонец". Морской пехотинец погиб возле Зайцевого в Донецкой области. Для почтения выбрали годовщину битвы под Оршей — это день белорусской воинской славы.

Новости Украины: в Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за нашу страну

"Это проект памяти, который продлевает жизнь, то есть можно делиться своей любовью и теплотой с другими и тем самым продлить память о нем и ценности его жизни. Он отдал, пожалуй, самое дорогое и до последнего он шел с любовью к другим людей ", — говорит невеста Николая Александра Черченко.

"Нам помогал собственно автор памятника, который сам является отцом погибшего героя-киборга с позывным "Динамо". Он это делал бесплатно, мы собственно только заплатили за материалы", — отметила волонтер Ольга Гальченко.

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