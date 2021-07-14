В Киеве ограничили скорость электросамокатов: какое наказание грозит нарушителям

Юристы советуют жертвам наезда двухколесного электротранспорта сразу вызвать на место ДТП полицию и скорую.

Ради безопасности участников дорожного движения столичных операторов проката электросамокатов обязали снизить максимальную скорость движения до 20 км/ч. Такое решение было принято после того, как в Украине значительно увеличилось количество ДТП с участием этого вида транспорта. Об этом говорится 14 июля в сюжете ТСН.19: 30.

Столкновение пешехода с электросамокатов может обернуться тяжелыми травмами для него и суровым наказанием для водителя. Недавно суд в Запорожье признал виновной в совершении правонарушения водителиницу электросамоката, которая более года назад сбила на тротуаре 69-летнюю женщину и скрылся с места аварии. Ей присудили один год условно и заставили заплатить штраф в 127 000 гривен. Кроме того, впервые в Украине суд признал самокат транспортным средством.

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Как рассказал сын потерпевшей, после столкновения с электросамокатов пожилая женщина упала на асфальт, от удара случился перелом правой шейки бедра. "Операция стоила более 100 000 гривен", — говорит он.

Юрист Ангелина Абросимова считает, что этот случай может стать прецедентом в подобных делах. Но ее оптимизм разделяют далеко не все.

По словам юриста Тараса Гука, который представляет одну из компаний проката самокатов, все вопросы относительно электросамоката как транспортного средства и человека, который им управляет, следует урегулировать на законодательном уровне, определив его права и обязанности.

На сегодня существует несколько проектов закона об использовании легкового электротранспорта. Один из них в сентябре прошлого года даже проголосовали в первом чтении. В нем пользователей электротранспорта признали участниками дорожного движения и определили их права и обязанности. В частности, под угрозой штрафа запретили езду по тротуарам.

По мнению председателя общественной организации "Урбан Крю" Владислава Самойленко, тротуар должен прежде всего быть безопасным местом для пешеходов, поэтому позволять движение по нему электросамокатов нецелесообразно. А для того, чтобы самокатчики также чувствовали себя комфортно, власти городов должны развивать велоинфраструктуру, отмечает эксперт. Пока же стоит заранее планировать свой маршрут.

"Выбирайте такие места, где вы не будете наносить вреда и не будет конфликта с пешеходами. И думайте о собственной безопасности, если вам не комфортно ехать на скоростных магистралях — выбирайте параллельные улицы ", — советует Владислав Самойленко водителям электросамокатов.

Жертвам наезда электросамоката юристы советуют сразу вызвать полицию и скорую на место ДТП и требовать от патрульных составить протокол правонарушения, а от медиков — зафиксировать травмы. Если были свидетели аварии, надо попросить у них анкетные данные и номера телефонов.

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