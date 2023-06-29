В Киеве огромное дерево упало сразу на четыре автомобиля: появились фото

Сломанная ива повредила два автомобиля Skoda, Hyundai и старенький ВАЗ 2102.

В Киеве огромное дерево упало сразу на четыре автомобиля.

Событие произошло в Святошинском районе столицы в жилом массиве Академгородок в ночь на 29 июня.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

Сломанная ива повредила два автомобиля Skoda, Hyundai и ВАЗ 2102.

Автомобили были припаркованы на улице Академика Доброхотова между 3 и 5 домом.

Похоже, что больше всего пострадал старенький ВАЗ 2102.

Старенькому ВАЗу досталось больше всего

Сейчас на месте происшествия работают коммунальные службы, которые устраняют последствия ночного грозового шторма.

Из-за непогоды и грозового шторма по состоянию на утро 29 июня более 5 тысяч потребителей остались без света в Киеве. Также обесточены 90 населенных пунктов в трех областях : Киевской, Днепропетровской и Донецкой.

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