В Киеве охранники "Эпицентра" якобы силой раздели 67-летнюю женщину: у пострадавшей инфаркт (фото)

Охранникам якобы показалось, что бандаж женщины – ворованная вешалка.

В Киеве охранники ТЦ "Эпицентр" на проспекте Степана Бандеры, 11-А якобы силой раздели 67-летнюю женщину. У пострадавшей случился инфаркт из-за полученного стресса. По словам родственника женщины, сотрудникам магазина показалось, что она украла вешалку.

Об этом ТСН.ua рассказал зять пострадавшей Нины Ж.

Женщина больна и носит бандаж

Мужчина объяснил, что у женщины серьезные проблемы с костями и она ходит с кардиостимулятором. Она "ровняет" себе спину с помощью дощечки, иногда подкладывает вешалку для одежды.

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"Мы подшучивали и говорили, что давайте сделаем нормальный бандаж. А у нее свои там методы. Бывает, в магазинах ей делают замечания, типа что это у вас за вешалка торчит, и она тогда снимает одежду, показывает, что все нормально", — рассказал родственник Нины Ж.

Поход в "Эпицентр"

По словам мужчины, в воскресенье, 12 декабря, женщина пошла в "Эпицентр" возле станции метро "Почайна". Там к ней якобы применили силу.

"Ее просто физически остановили, схватили за руки, заломили и повели куда-то. Запугали, заставили раздеться. Она не все помнит в таком стрессе, до утра не спала. Дважды теряла сознание", — рассказал мужчина.

Родственник потерпевшей показал фото осмотра терапевта после инцидента. На приеме женщина жаловалась на головные боли, головокружение, сердцебиение, покалывание конечностей и повышенное кровяное давление. Предварительное заключение кардиограммы – инфаркт миокарда.

Просят предоставить видео инцидента

"Написать заявление в полицию еще не успели, потому что на первом месте стоит здоровье", — объяснил мужчина.

Он добавил, что Нина Ж. написала заявление в "Эпицентр" с просьбой предоставить видео с камер наблюдения. Родственник начал искать адвокатов, которые помогут привлечь виновных к ответственности.

Комментарий "Эпицентра"

Отметим, что журналисты сайта ТСН.ua обратились в "Эпицентр" с просьбой предоставить комментарий по поводу инцидента. Там пообещали разобраться в ЧП.

"Безопасность посетителей наших ТЦ - один из главных приоритетов работы компании. Поэтому руководством торговой сети уже инициировано служебное расследование, целью которого является выяснение причин и обстоятельств возникновения инцидента в торговом центре. Информацию мы сможем предоставить в ближайшее время, после выяснения всех фактов и обстоятельств произошедшего", - сообщили в магазине.

Позже в "Эпицентре" заявили, что причастных к инциденту сотрудников отстранили от работы.

"В настоящее время продолжается служебное расследование по ситуации в ТЦ на Почайной. На время служебного расследования, причастные сотрудники отстранены. Если выяснится их вина, они обязательно будут привлечены к ответственности", - сообщили журналистам.

В "Эпицентре" подчеркнули, что даже до выяснения обстоятельств там готовы оказать любую помощь пострадавшей клиентке.

Напомним, что программист "Эпицентра" в Киевской области украл 23 компьютера с места работы, продал их за бесценок и проиграл деньги в онлайн-казино. Мужчина нанес ущерб компании на сумму более 340 тысяч гривен.

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