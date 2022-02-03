В Киеве осенью 2022 года хотят провести выборы: столичные депутаты "с боями" проголосовали за скандальное решение

В Киеве осенью 2022 года хотят провести выборы: столичные депутаты "с боями" проголосовали за скандальное решение

Голосованию в Киевсовете пыталась помешать группа народных депутатов.

В четверг, 3 февраля, на сессии Киевского городского совета депутаты сделали шаг к возобновлению районных советов в столице, которые были ликвидированы еще в 2010 году. Выборы в восстановленные органы местного самоуправления планируют провести уже осенью этого года. Во время переходного периода в районах Киева будут хозяйничать соответствующие департаменты.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Столичные избранники стремятся вернуть районные советы. Поэтому в повестку дня в качестве неотложных внесли несколько вопросов. В частности, хотят создать подготовительную группу, которая определила бы необходимое количество райсоветов в столице и их полномочия.

Мэр Киева Виталий Кличко признает, что новые органы учреждаются вынужденно. По его словам, на прошлой неделе без согласования со столичным городским головой президент уволил несколько районных председателей. А назначенные руководители даже не пришли познакомиться.

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Столичный голова говорит, что в таких условиях управлять городом сложно и в подтверждение этого приводит простую аллегорию. "Если автомобиль двигается, а руль начинают тянуть то с одной, то с другой стороны, то этот автомобиль может не доехать до следующего перекрестка", — отметил Кличко.

На сессию горсовета пришла группа народных депутатов, утверждающих, что решать вопрос таким образом, который предлагает Киевсовет, нельзя.

"Мы инициировали внесение изменений в закон "О столице", которые предусматривают создание районных советов. И на основе созданных райсоветов будет создаваться полноценное самоуправление в районах. Но делать это нужно по такому алгоритму. А не пытаться узурпировать власть”, – объясняет народный депутат Леся Забуранная.

Когда на словах убедить не удалось, народные депутаты попытались заблокировать трибуну, чтобы воспрепятствовать голосованию. Но эта попытка была неуспешной.

Пока выборы в районные советы не состоялись, в районах столицы будет хозяйничать новая структура — департаменты. Они будут заниматься, в частности, всем коммунальным имуществом. Расположены будут в тех же зданиях, что и районные администрации.

Секретарь Киевского горсовета Владимир Бондаренко объясняет, что для жителей города практически ничего не изменится — они будут обращаться по тому же адресу, к тем же специалистам, которые будут выполнять свои полномочия независимо от подчинения — РГА или департамента. "Ничего не изменится, он точно так же будет выполнять эти полномочия", — убеждает он.

Депутат Киевсовета из фракции "Слуга народа" Андрей Витренко считает, что создание департаментов окончательно запутает киевлян, которые не будут знать, куда им обращаться.

"Количество бюрократии в этом здании возрастет почти в два раза", — утверждает депутат.

Принятие сегодняшнего решения Киевсоветом народные депутаты будут обжаловать в суде.

Выборы в столичные райсоветы планируют провести уже осенью | Новости Украины

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