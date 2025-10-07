- Дата публикации
В Киеве останавливалось метро: какая ситуация сейчас
Движение поездов в Киеве на одной из линий метро было задержано из-за технической неисправности подвижного состава.
В Киеве утром 7 октября останавливала работу «зеленая» ветка метрополитена и было задержано движение поездов. Сейчас движение уже восстановлено.
Об этом сообщает ТСН.ua.
В поезде метро была техническая неисправность. Из-за этого возникла остановка на минуту.
Поезд уже сняли с линии и отправили в депо на осмотр, взамен выдали резервный подвижной состав.
Напомним, этим же утром в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских дронов. Во время тревоги в столице раздались сильные взрывы. Местные власти информировали о работе противовоздушной обороны.