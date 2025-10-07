ТСН в социальных сетях

В Киеве останавливалось метро: какая ситуация сейчас

Движение поездов в Киеве на одной из линий метро было задержано из-за технической неисправности подвижного состава.

Киевское метро

Дополнено новыми материалами

В Киеве утром 7 октября останавливала работу «зеленая» ветка метрополитена и было задержано движение поездов. Сейчас движение уже восстановлено.

Об этом сообщает ТСН.ua.

В поезде метро была техническая неисправность. Из-за этого возникла остановка на минуту.

Поезд уже сняли с линии и отправили в депо на осмотр, взамен выдали резервный подвижной состав.

Напомним, этим же утром в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских дронов. Во время тревоги в столице раздались сильные взрывы. Местные власти информировали о работе противовоздушной обороны.

