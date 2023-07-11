В Киеве остановился скоростной трамвай: что произошло

На месте уже работают все технические службы, однако движение в центр города затруднено.

В Киеве сошел с рельсов скоростной трамвай. Движение трамваев заблокировано в обе стороны. Происшествие случилось на улице Жилянской. В патрульной полиции сообщают, что затруднено движение транспорта в направлении центра города.

Поэтому многим пассажирам пришлось идти пешком, а затем пересаживаться на автобусы и маршрутки, чтобы доехать до нужного места. Кроме того, в месте чрезвычайного происшествия образовались автомобильные пробки.

В Киеве сошел с рельсов скоростной трамвай/фото социальные сети

В КП "Киевпастранс" сообщают, что задерживается движение трамваев №1, 3, 18 по ул.Жилянская- ул.Старовокзальная по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

"Сегодня около 11:00 в Шевченковском районе по улице Жилянская во время движения на повороте сошел с рельсов трамвай. Пострадавших граждан нет, работает техническая служба", — сообщили сайту ТСН.ua в полиции Киева.

В Киеве сошел с рельсов скоростной трамвай/фото социальные сети

Там добавляют, что ориентировочно в течение часа движение на скоростном трамвае будет возобновлено.

В "Киевпасстрансе" говорят, что причину — почему трамвай сошел с рельсов, будут выяснять специалисты.

Движение на скоростном трамвае было возобновлено в 11:47, курсирование с отклонением графика

Ранее сайт ТСН.ua сообщал о нападении неизвестного мужчины на коммунальный автобус в Киеве.

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