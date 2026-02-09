В Киеве от гриппа А скончалась 10-летняя девочка: что известно

COVID-19 / © ТСН.ua

Пока медики фиксируют сезонный пик заболеваемости ОРВИ, вирус гриппа А уже начал уносить жизни киевлян, становясь причиной тяжелых пневмоний. Самым страшным следствием на прошлой неделе стала смерть ребенка, сгоревшего от болезни за считанные дни.

Детали – в материале ТСН.ua.

В Дарницком районе Киева из-за осложнений гриппа А скончалась 10-летняя девочка. Всего за последнюю неделю в городе зафиксировано уже шесть летальных исходов от этого заболевания на фоне роста общей заболеваемости на 7,4%.

Подробности трагедии в Дарницком районе

Как стало известно, девочка заболела еще 27 января. Семья пыталась лечить ребенка дома, и официальных обращений к врачам в первые дни болезни не было. Критическая ситуация наступила на пятые сутки.

"У девочки были простудные симптомы, которые бывают во время гриппа. На пятый день болезни родственники вызвали скорую помощь из частной клиники. Прибывшие на вызов медики проводили все реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось. Она умерла", — рассказал в комментарии для ТСН.ua главный государственный санитарный врач Киева и генеральный директор ГУ "Киевский городской ЦУПХ МЗ" Сергей Чумак.

Материал поступил в лабораторию Центра после смерти ребенка. Экспертиза подтвердила, что причиной смерти стал грипп А, который вызвал тяжелое осложнение — пневмонию.

Важно знать: первые симптомы гриппа А

Медики отмечают, что грипп А отличается от обычной простуды агрессивным развитием событий. Родителям следует немедленно обратить внимание на следующие признаки:

Резкое повышение температуры до 38–40°C, которую трудно сбить обычными средствами.

Сильный озноб, выраженная слабость и ломота в суставах и мышцах.

Головные боли, преимущественно в области лба и висков.

Сухой кашель может сопровождаться болью за грудиной.

Боль в горле, слезотечение или светобоязнь.

Статистика заболеваемости: ситуация в столице

По данным ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава", за неделю в Киеве зарегистрировано 11 049 новых случаев гриппа, ОРВИ и COVID-19.

Распределение больных за прошедшую неделю:

Взрослые: 6326 человек.

Дети: 4 723 человека (из них 2 453 - школьники).

COVID-19: 25 случаев.

Специалисты отмечают, что по сравнению с прошлой неделей количество госпитализаций уменьшилось. В медицинские учреждения госпитализировали 428 больных, среди которых почти половина — дети (212 человек).

Изменение доминирующего вируса: угроза пневмонии

Сергей Чумак отмечает, что в настоящее время структура заболеваемости в городе изменилась. Если раньше основную угрозу и летальность приводил к коронавирусу, то сейчас на первый план вышел грипп А.

"Все шесть летальных исходов - это грипп А. Это основное заболевание, а вот осложнения разные, но в основном - пневмонии. Ранее лабораторно фиксировался коронавирус и осложнения от него, а сейчас мы видим летальные исходы именно от гриппа А", - подчеркнул главный государственный санитарный врач Киева.

Медики еще раз призывают граждан не заниматься самолечением и обращаться за профессиональной помощью при первых признаках ухудшения здоровья во избежание фатальных осложнений.

Напомним, что больницы готовятся к пику госпитализаций в феврале. Однако эксперты предостерегают, что нынешние вакцины могут быть менее эффективными против новой разновидности гриппа.