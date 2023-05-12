В Киеве откроют выходы из станций метро, которые закрыли с начала войны

Киевляне обсуждают в социальных сетях неприятную ситуацию, которая произошла во время последнего ракетного удара врага по Киеву у входа на станцию метро "Харьковская". Люди с младенцами и маленькими детьми не могли попасть в метро в укрытие, поскольку вход на станцию был закрыт.

На другой вход станции нужно было идти через мост, но люди не рискнули жизнями своих детей – это было очень опасно делать, потому что сообщили о реальной угрозе ракетами.

Пользователи Сети пишут, что подобные случаи часто встречаются и на соседних станциях, где работает только один выход и вход для пассажиров.

В Киевском метрополитене ТСН.ua затруднились прокомментировать случай на станции "Харьковская".

Напомним, ранее в интервью ТСН.ua глава Киевского метрополитена Виктор Брагинский так ответил об открытии вторых выходов на станциях метро: "Все решения по функционированию станций метро – закрытию или открытию их выходов – мы выполняем после согласования с военными и правоохранителями. Как только ситуация в столице позволит нам открыть дополнительные выходы со станций, мы сразу это сделаем. Сейчас специалисты не рекомендуют это делать".

В полиции нам объяснили, что пока открытие вторых выходов на станциях не ко времени.

"На станциях Киевского метрополитена открыты только отдельные входы-выходы в подземку. Это сделано из соображений безопасности. Когда сигнал воздушной тревоги звучит ночью — горожане пользуются метрополитеном как укрытием. Полицейские проверяют на входе документы и обращают внимание на личные вещи граждан. Это делается для безопасного пребывания людей в подземке", — объясняют в полиции столичного метрополитена.

Но уже в пятницу, 12 мая, стало известно об открытии временно закрытых вестибюлей. Об этом сайту ТСН.ua сообщили в КМВА.

В частности, глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко принял решение открыть ориентировочно с 14 мая временно закрытые вестибюли станций столичного метрополитена: "Черниговская", "Левобережная", "Нивки", "Святошин", "Героев Днепра", "Оболонь" площадь", "Васильковская", "Харьковская" и "Позняки".

"Решение согласовано с Национальной полицией и принято для комфортного передвижения киевлян и гостей столицы по метрополитену. Киевская городская военная администрация систематически работает над усовершенствованием защиты и безопасности столицы, ее жителей. Но при этом мы не забываем, что все меры безопасности должны максимально сочетаться с комфортом гражданского жизнь киевлян и гостей города. Также подземные станции продолжают круглосуточно работать как укрытие для людей", — отметил Сергей Попко, глава Киевской городской военной администрации.

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