В Киеве открыли мост, которого ждали более 30 лет: как он выглядит (фото, видео)

О строительстве Подольского моста в Киеве заговорили еще в 1986 году.

В Киеве для общественного транспорта и легковых автомобилей открыли движение по Подольскому мосту, соединяющему Троещину с Подолом. Он в столице стал шестой переправой через реку Днепр. Ждать его пришлось не одно десятилетие – Подольский мост является долгостроем. И сейчас введен в эксплуатацию не полностью, а частично.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Сергея Моргуна.

Движение пешеходам и грузовикам запрещено — именно с этого знака начинается заезд на недавно открытый, уже шестой столичный мост, соединяющий левый и правый берега Днепра.

Мост новенький, красивый, хороший – долгострой, который ждали десятки лет. В любом случае ехать здесь комфортно, единственное – неровные стыки.

Подольскому мосту уже двигается транспорт

"Важно другое: я заметил, на самом заезде на мост все заужено, только на мосту появляется больше полос. Поэтому понятно и без экспертной оценки – пропускная способность моста достаточно ограниченная", – говорит корреспондент ТСН.

В Сети активно сетуют на утренние пробки. Дмитрий Беспалов, специалист по транспортному планированию, говорит, что для города Киева каждая новая переправа – это хорошо, но Подольский мост свой потенциал в таком виде не использует.

"Если бы мы построили его в том виде, как он был спроектирован, а мы моделировали его в 2016-м, то на средней поездке можно было бы выигрывать 10 минут, — это очень хороший эффект. Но сейчас он подключается другим образом. И соответственно мост, обладающий высокой пропускной способностью — на него будет трудно заехать, по нему быстро будет проехать и тяжело с него съехать", — говорит эксперт.

А по проекту, как бы это фантастически сегодня ни звучало, мост даже должен был на правом берегу Днепра врезаться в землю и туннелем доводить автомобили до Лукьяновки.

В Киеве открыли Подольский мост

Однако за все время строительства проект постоянно меняли, финансирование добавляли, а работы то велись, то прекращались.

Впервые про мост заговорили в 1986 году, начали готовить документацию и через 2 года прекратили.

В 1993-м эту работу возобновили и даже выделили первые средства, но впоследствии опять заморозили до 1996-1997.

Полноценно работы начались только в 2003-м. Смета строительства постоянно менялась, качество и объем работ вызывали вопросы.

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