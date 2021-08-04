В Киеве открыли новую минискульптуру гривны, которую советуют потереть для богатства

Авторы проекту призывают приходить к новому объекту и наведываться и в музее, где он расположен.

В Киеве появилась 31 минискульптура проекта "Ищи". Это — изображение древней киевской гривны.

Об этом сообщают журналисты ТСН.

Ромбовидная шестиугольная фигурка в оригинале была 8 сантиметров длины и выливалась из серебра, а вот современная копия — немного увеличена, до 12 сантиметров и изготовлена из бронзы, как и все другие минискульптуркы.

Туристическая достопримечательность будет украшать вход в музей истории Украины. В нем же хранятся подлинные древние гривны, поэтому можно будет сравнить копию с оригиналом.

Авторы проекта уверяют, если скульптуру потереть, то обязательно — разбогатеешь.

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