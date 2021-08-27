В Киеве открыли уголовное производство в отношении руководителя ОСМД, который набросился на подростка

В Киеве открыли уголовное производство в отношении руководителя ОСМД, который набросился на подростка

Нападавший признал, что перегнул палку.

В Киеве открыли уголовное производство в отношении руководителя ОСМД, который набросился на подростка.

Производство начато по факту нанесения легких телесных повреждений несовершеннолетнему.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента. Продолжается досудебное расследование.

По спецлинии 102 от женщины поступило сообщение о том, что на территории жилого комплекса на улице Соборной избили ее несовершеннолетнего сына. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и врачи.

Правоохранители опросили заявителя, которая объяснила, что ее 14-летний сын забыл дома магнитный ключ от замка к входу на территорию дома, поэтому решил перелезть через забор. Это увидел другой житель дома и толкнул несовершеннолетнего, который не удержался и упал на бордюр.

После оказания первой помощи медики доставили парня в больницу. Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения возле дома, опросили возможных свидетелей инцидента и установили личность нарушителя. Это — местный житель, 1981 года рождения.

Следователи Днепровского управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до года.

Мать подростка Татьяна в комментарии ТСН рассказала, что дети, чтобы не идти через шлагбаум, поскольку это дольше, решили сократить путь.

"Я, конечно, не поддерживаю их решение, и воспитательная работа уже проведена. Но все же считаю, что должны быть какие-то законные, цивилизованные методы остановки подростка, выяснения кто он, откуда", — говорит женщина.

ТСН по телефону связалась с нападавшим и тот признал, что перегнул палку.

"Я неоднократно оттуда... людей пытался останавливать, и говорить, что есть вон проход через 70 метров", — говорит он.

На вопрос, почему он не задержал нарушителя, а толкнул, тем более подростка, управляющий ОСМД ответил: "Я, скажем так, вспылил. Я даже не хотел так толкать, оно как-то так получилось все..."

Напомним, управляющий Объединения совладельцев многоквартирного дома заметил подростка, который перелезал через забор на территории многоэтажки. 14-летний парень забыл магнит к калитке, поэтому был вынужден лезть через забор. Мужчина с размаху толкнул подростка, а тот упал на землю и ударился головой.

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