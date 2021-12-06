В Киеве открылось ремонтное кафе: что известно (видео)

Сама идея ремонтного кафе – научиться ремонтировать вещи и популяризировать техническое творчество.

В Киеве открылось кафе, где не наливают кофе, но там можно самостоятельно починить бытовую технику или мебель. Подобные площадки уже несколько лет работают в Европе и США. Идея – не выбрасывать на помойку то, что можно привести в порядок, а значит – не засорять окружающую среду. Но у организаторов киевского ремонтного кафе есть еще одна цель. Какая именно – в сюжете "ТСН. Ранок" за 6 декабря.

Посетители уверены, что все же недостаточно экологично выбрасывать вещи, которые работают нормально, но требуют лишь мелкого ремонта.

Первое ремонтное кафе более 10 лет назад появилось в Амстердаме. Идея – не выбрасывать то, что можно починить, и тем самым не засорять планету, – быстро распространилась по Европе и США. Открыть первое ремонтное кафе в Киеве пришло в голову парням из этой мастерской. Решили, что владелец сломанной вещи будет ремонтировать ее сам, а они будут только помогать — инструментами, оборудованием и опытом.

В этом ремонтном кафе есть даже сварочный аппарат. Это значит, если у вас дома есть поломанный железный стул или светильник, то здесь все это можно починить.

"Самая идея ремонтного кафе – научиться ремонтировать вещи", — говорит инициатор ремонтного кафе Артем Синицын.

В этом кафе не будет четкого графика работы. Артем говорит, что у них нет цели превращаться в ремонтную мастерскую. Главная цель – популяризировать техническое творчество.

"Чтобы люди знали, что техническим творчеством можно заниматься даже не имея специализированного образования", — отмечает Синицын.

Парни денег за помощь с посетителей не берут. Это правило ремонтных кафе. Однако рады донатам.

В Киеве открылось ремонтное кафе | Новости Украины

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