В Киеве памятник Пушкину потерял лицо: что произошло (фото)

В Киеве памятник российскому поэту Александру Пушкину кардинально изменил свой внешний вид. На бронзовый памятник, расположенный на проспекте Победы, неизвестные активисты надели целлофановый пакет и прикрепили листок с портретом украинского писателя Михаила Коцюбинского. Тем самым они намекают, кому здесь лучше поставить памятник.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

Люди, приходящие в парк с интересом рассматривают новый образ поэта.

Отметим, что демонтировать памятник столичные власти обещают еще с мая прошлого года, но этого так и не сделали.

В октябре 2022 года активисты разрисовали постамент памятника лозунгами с требованием демонтировать его. Но это никак не помогло.

Как пояснили сайту ТСН. ua в Киевсовете, чтобы убрать памятник Пушкину, необходимо, чтобы Министерство культуры сняло с бронзового поэта статус памятника национального значения, а Департамент охраны культурного наследия разработал проект его демонтажа.

Пока это не сделано, активисты продолжают свои акции и разрисовывают памятник. С фамилии поэта несколько лет назад отбили букву "П" и теперь он "ушкин".

К слову, депутаты отмечают, что памятник Пушкину можно переместить для хранения в Национальный музей "Киевская картинная галерея". Здесь он станет наглядным примером советской монументальной пропаганды.

Между тем местные жители самостоятельно уже переименовали парк Пушкина. К табличке на входе кто-то добавил "правки", теперь вместо Пушкина парк стал имени Птушкина, известного блогера, путешественника и телеведущего. Как шутят местные, Птушкин сделал для Киева значительно больше, чем поэт Пушкин.

Напомним, в Киев пришло аномальное потепление, горожане даже заметили бабочек и цветущую сакуру.

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