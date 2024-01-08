В Киеве пассажиров высадили из поезда метро на открытом участке: что произошло

В Киеве 8 января произошла техническая неисправность в одном из поездов метро по красной линии в сторону правого берега.

В Сети пишут, что на станции "Гидропарк" пассажиров попросили покинуть вагоны и известили, что поезд дальше не едет. Людям пришлось выйти на платформу станции в сильный мороз.

В коммунальном предприятии "Киевский метрополитен" сайту ТСН.ua подтвердили, что произошла техническая неисправность в поезде.

"По техническим причинам поезд сняли с линии на осмотр. Выдали резервный. Метрополитен работает в обычном режиме. Движение поездов осуществляется в соответствии с установленными графиками", — сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

Там добавляют, что люди не мерзли на сильном морозе, потому что смогли воспользоваться следующим поездом.

Напомним, в Киеве ликвидируют повреждение водопровода на столичной Борщаговке.

Читайте также: