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В Киеве пассажирский бус не разминулся с легковушкой: есть пострадавшие (видео)

В Киеве пассажирский бус не разминулся с легковушкой: есть пострадавшие (видео)

Киев Оперативный

Авария произошла на Броварском проспекте столицы.

В Киеве пассажирский бус не разминулся с автомобилем.

По предварительной информации, в ДТП обошлось без жертв, но есть пострадавшие.

Об этом сообщает "ТСН. Ранок".

"На место прибыли сразу несколько карет скорой помощи. Авария произошла на Броварском проспекте столицы. Это оживленная трасса, по которой в Киев добираются из окрестностей. Из-за двух перекрытых полос, там образовался затор", — говорится в сюжете.

Напомним, в Киеве внедорожник Audi влетел на скорости в грузовик. Водитель Audi сильно пострадал.

Новости Украины: в Киеве маршрутка не разминулась с легковушкой - есть пострадавшие

Новости Украины: в Киеве маршрутка не разминулась с легковушкой - есть пострадавшие

 