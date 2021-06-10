В Киеве пассажирский бус не разминулся с легковушкой: есть пострадавшие (видео)

Авария произошла на Броварском проспекте столицы.

В Киеве пассажирский бус не разминулся с автомобилем.

По предварительной информации, в ДТП обошлось без жертв, но есть пострадавшие.

Об этом сообщает "ТСН. Ранок".

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"На место прибыли сразу несколько карет скорой помощи. Авария произошла на Броварском проспекте столицы. Это оживленная трасса, по которой в Киев добираются из окрестностей. Из-за двух перекрытых полос, там образовался затор", — говорится в сюжете.

Напомним, в Киеве внедорожник Audi влетел на скорости в грузовик. Водитель Audi сильно пострадал.

Новости Украины: в Киеве маршрутка не разминулась с легковушкой - есть пострадавшие

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