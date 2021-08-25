В Киеве перевернулся пассажирский автобус Кишинев — Москва: что известно о пострадавших (видео)

В Киеве перевернулся пассажирский автобус Кишинев — Москва: что известно о пострадавших (видео)

С минуты на минуту на место ДТП подгонят другой автобус, который доставит людей в Москву.

В Киеве перевернулся пассажирский автобус, следовавший из Кишинева в Москву. Произошло это ночью, в салоне автобуса было полсотни пассажиров. Травмы получили 18 человек. Это — граждане России и Молдовы. Восемь из них попали в больницу.

Что стало причиной и в каком состоянии пассажиры — смотрите в выпуске ТСН. 12:00.

Как отмечает корреспондент ТСН Иван Петринчак, всех пострадавших уже выписали из больницы. Они находятся в удовлетворительном состоянии.

В сюжете отмечается, что авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий — шел дождь. Водитель спускался по улице Елены Телиги и пытался объехать аварию, которая там произошла, не справился с управлением, заехал на бордюр и перевернулся.

На месте аварии уже работают консулы Молдовы.

С минуты на минуту туда подгонят другой автобус, который доставит людей в Москву. И уже там большинству пассажиров будут оказывать медицинскую помощь и лечение.

Напомним, в ДТП с пассажирским автобусом в Киеве пострадал новорожденный ребенок.

Новости Украины: в столице перевернулся пассажирский автобус, следовавший из Кишинева в Москву

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