В Киеве перевернулся пассажирский автобус Кишинев — Москва: пострадавшие отказались от госпитализации

Посол Молдовы поблагодарил Украину за помощь пострадавшим.

ДТП с участием автобуса. В столице ночью перевернулся международный рейс Кишинев-Москва. Травмы получили 18 человек. Это — граждане России и Молдовы. 8 из них попали в больницу.

Об этом 25 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

На асфальте — купи стекла и разбросанные вещи. Рейсовый автобус "Кишинев — Москва" перевернулся прямо на

заправке. Автобус скользил по асфальту. И остановился в каких-то несколько метров от цистерны с газом.

Все произошло ночью, когда пассажиры спали. Чтобы достать их из салона, полицейские выбили стекло и сорвали аварийные люки. Среди полсотни пассажиров пострадали 18.

Новости Украины: в ДТП с автобусом "Кишинев-Москва" травмы получили 8 граждан России и Молдовы

"На руке была огромная рана. Зашили. И вот ухо травмировано. Дети не пострадали", — говорят пассажиры автобуса.

В больницу попали 8 пассажиров. Переломы, ушибы и рваные раны конечностей. Другие — отделались испугом. На чемоданах они провели всю ночь — их приютили здесь, на заправке. Как помощь — теплые вещи и продукты. На колеса автобус поставили еще ночью. На боку — видна символика Молдовы. На руле — иконки. Рейс из Кишинева в Москву посменно вели двое водителей. Они ничего не комментируют. В салоне их допрашивают полицейские.

Предварительно, один из них не справился с управлением. На дороге была авария, автобус пытался обойти стоящие авто. Но наехал на бордюр. Полицейские, которые оформляли протокол, в отчете объясняют: только увидели, как мимо автобус проезжает на двух колесах и падает на бок.

Люди, которые попали в больницу от госпитализации отказались. Все вернулись на место аварии. Прибыл и посол Молдовы в Украине

"Мы очень благодарны представителям украинских профильных ведомств, которые предоставили всю необходимую помощь. Самое важное, что ничего не угрожает жизни пассажиров. В ближайшее время они продолжат путешествие", — говорит посол Молдовы в Украине Руслан Болбачан.

Расследовать обстоятельства аварии будут в Молдове, по месту регистрации компании-перевозчика, которая для пассажиров предоставила другой автобус. До пункта назначения пассажиры таки доберутся.

Напомним, в ДТП с пассажирским автобусом в Киеве пострадал новорожденный ребенок.

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