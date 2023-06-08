В Киеве по прилавкам супермаркета прыгала мышь: специалист говорит — в столице засилье грызунов (видео)

В Киеве в одном из супермаркетов киевляне заметили мышь, которая спокойно бегала по овощам и даже обнюхивала грибы. Наличие грызуна на полках магазина, мягко говоря, удивило посетителей. Они пишут – хорошо, что хоть не в еде валялась.

В главном управлении Госпродпотребслужбы Киева говорят, что сейчас в городе развелось очень много грызунов.

"В Киеве регистрируется массовое заселение грызунов на многих субъектах хозяйствования. Это происходит из-за игнорирования элементарных правил проведения своевременной дератизации в помещениях. Поэтому, если потребители увидели мышь или крысу в магазине, ресторане или супермаркете, нужно сразу информировать об этом в соответствующую службу или в районную администрацию для быстрого реагирования. В данном случае, если бы был известен точный адрес и была жалоба от потребителя, то наши специалисты уже завтра выехали бы с проверкой на место", — рассказывает сайту ТСН.ua Олег Рубан, начальник главного управления Госпродпотребслужбы Киева.

Он добавляет, что служба ежедневно выявляет подобные нарушения в городе.

"На сегодня есть проблема с засильем грызунов в Киеве и столичном регионе. Скорее всего, в этом супермаркете действительно гуляют мыши, но для быстрого реагирования нужно иметь точный адрес супермаркета. Мыши на полках магазина — это опасность для потребителя и грубое нарушение со стороны владельца. Мы реагируем на такие случаи в городе Киеве в течение 24 часов, конечно, если есть жалоба от потребителя и точный адрес магазина", — добавляет Олег Рубан.

В Киеве по полкам супермаркета прыгала мышь

Он рассказывает, что массовое размножение грызунов в городе произошло из-за наводнения.

"Такая проблема есть не только в Киеве, но и в других регионах, где было большое наводнение. К сожалению, такая же проблема будет и в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС и разлива Днепра. Поэтому мероприятия по дератизации нужно проводить не только в Киеве, но и в регионах, где были большие подтопления. Такие места становятся расплодниками для грызунов", — добавляет Олег Рубан.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о случае в Киеве, когда потребители купили в магазине мертвую мышь в упакованном батоне.

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