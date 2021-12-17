В Киеве под Радой сейчас жарко: предприниматели перекрыли Грушевского, полиция оказывает им сопротивление

В Киеве под Радой сейчас жарко: предприниматели перекрыли Грушевского, полиция оказывает им сопротивление

Пробки образовались на улицах Грушевского и Институтской.

Столкновения с полицией и перекрытая улица Грушевского: в центре Киева уже второй раз за эту неделю митингуют мелкие предприниматели. С традиционными требованиями – отсрочить введение кассовых аппаратов.

Об этом сообщает журналист ТСН Александр Загородний.

Из-за митинга ФЛП движение в центре Киева затруднено.

Пробки образовались на улицах Грушевского и Институтской.

Митингующие сначала были на площади Конституции, жгли файеры. А до столкновений с полицией дошло, когда митингующие вышли на проезжую часть дороги.

Одного мужчину правоохранители вынесли прямо на руках, еще одна девушка пострадала, говорят, что она подвернула ногу во время столкновений. Сейчас на улице спокойно, но подъезд к ВР перекрыли правоохранители.

К слову, Верховная Рада сегодня проведет внеочередное заседание, на котором будет рассмотрен законопроект 6376 (об отсрочке применения кассовых аппаратов (РРО) малым бизнесом).

Напомним, что в декабре ФЛП и наемным работникам выплатят еще "весеннюю" карантинную помощь.

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