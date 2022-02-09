В Киеве под тяжестью 9-тонного станка погиб рабочий, устанавливавший его

В Киеве под тяжестью 9-тонного станка погиб рабочий, устанавливавший его

Выжить у мужчины не было никакого шанса.

В столице станок весом более 9 тонн раздавил мужчину, который вместе с напарником его устанавливал.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Сейчас закончились следственные действия на предприятии, где произошла трагедия. Накануне сюда привезли новый станок, которым должны были резать металл. И сегодня несколько рабочих должны были его установить. Но во время работ прибор, превышающей человеческий рост и весящей более 9 тонн, упал на бок и похоронил под собой мужчину.

Медики, прибывшие по вызову, лишь констатировали смерть. А двум бригадам спасателей понадобилось немало времени, чтобы освободить тело погибшего.

Вблизи Южного моста в индустриальном районе мужчину раздавило насмерть | Новости Киева

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