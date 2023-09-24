В Киеве подожгли "Котохату": все, что известно о пожаре в приюте для кошек (фото, видео)

В столице на Теремках неизвестные подожгли "Котохату" — место, где кормили, лечили и помогали котам.

В Киеве на Теремках, по адресу Заболотного, 76а, вечером 23 сентября, неизвестные подожгли известный приют для кошек "Котохата" – в результате пожара погибли по меньшей мере семь кошек. По словам очевидцев, перед пожаром раздались три взрыва.

ТСН.ua собрал все, что известно о поджоге приюта.

Жители, увидевшие пожар в "Котохате", сразу вызвали спасателей. На место приехали полиция и пожарные службы.

Сначала местные Telegram-каналы сообщали, что в результате пожара погибли около 60 животных, проживавших в приюте. Однако позже стало известно, что часть животных спаслась – потому что они не находились в помещении на момент взрыва.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Десятки кошек сгорели заживо! Взрывы в приюте в Киеве!"

"Не все кошки находились в здании, многие сейчас ходят во дворе вокруг потерянного жилья", — рассказали очевидцы.

Спасатели, работавшие на месте происшествия, пытались спасти котят. Некоторых кошек удалось вынести.

Последствия пожара в "Котохате" на столичных Теремках/Фото: скриншот

Последствия пожара в "Котохате" на столичных Теремках/Фото: скриншот

Последствия пожара в "Котохате" на столичных Теремках/Фото: скриншот

Приюту для кошек угрожали неоднократно

Женщина, которая занимается "Катохатой", ранее уже сообщала об угрозах и писала заявление в полицию. Она занимается этим импровизированным убежищем уже около пяти лет.

Что говорят свидетели о пожаре

Как рассказала в эфире "Сніданок з 1+1" очевидца Татьяна, пожар был масштабный — огонь был выше деревьев.

"Я услышала три взрыва, один был очень мощный и два более слабеньких. Я думала, это наши ребята работают, не обратила внимания. Когда почувствовала запах горелого, вышла на балкон и увидела, что произошло. Я сразу спустилась, и пока пришла, уже пожарные были на месте, уже тушили и очень много людей было. Огонь был выше деревьев", — вспоминает женщина.

По словам еще одного свидетеля Елены Плаевой, около 12 ночи они почувствовали запах дыма.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "В Киеве сгорел приют вместе с десятками кошек!"

"Я посмотрела в окно, бойлерная (место, где расположен приют – ред.) начала гореть. Мы пошли туда. Я начала спасать кошек, которые прятались в кустах. До двух часов ночи искали кошек, чтобы их где-то пристроить", — рассказала женщина.

Очевидцы предполагают, что на территорию приюта могли бросить "коктейль Молотова".

Полиция открыла уголовное производство

Столичные полицейские начали расследование по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее тяжкие последствия.

По данным правоохранителей, в результате пожара в приюте погибли семь кошек, других удалось спасти. Продолжаются следственные действия, полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

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