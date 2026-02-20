В Киеве подтопило культовое заведение: как помочь

Книжный магазин, который подтопило / © ТСН

В центре Киева, возле метро «Театральная», произошла коммунальная авария, которая едва не поставила точку в истории знаковой культурной локации. Из-за прорыва системы отопления книжный магазин «Моя книжная полка» затопило горячей водой и заполонило густым паром. В результате потопа пострадали почти все 10 тысяч книг, которые были в зале. Однако вместо «конца истории», о котором сначала заявили владельцы, началась новая глава — борьба за спасение каждого издания.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Алины Лисовой.

«Моя книжная баня»: последствия ночного потопа

Авария произошла в ночь на понедельник. Горячая вода била фонтаном прямо из стены. Когда работники заведения прибежали на место, воды в помещении было по косточки, а внутри стоял густой пар.

Мелания Мельник, операционный директор книжного магазина: «Бывшая „Моя книжная полка“ теперь уже „Моя книжная баня“, потому что книги пострадали от парово-водных процедур. Мне было больно от того, что страдают книги… У нас была политика подбирать самые качественные, самые красивые издания, которые дают ценность».

Причину прорыва специалисты еще выясняют, но в книжном магазине предполагают: трубы просто замерзли, ведь некоторое время помещение оставалось без отопления. Даже сейчас, если сжать пострадавшую книгу, из нее буквально течет вода.

10 лет без российских изданий и миллионные убытки

«Моя книжная полка» известна тем, что 10 лет назад стала первым книжным магазином в Украине, который принципиально не продавал ни одного русскоязычного издания.

Наталья Моспан, основательница магазина: «Это было восстановление нашей собственной идентичности. Способ убедить общество, что нам нужна украинская книга. Когда я узнала о потопе, с отчаяния написала: „Конец истории…“. У нас в наличии 9829 экземпляров по закупочной стоимости 1 миллион 766 тысяч 160 гривен».

Чудом уцелели лишь 400 книг. Остальные — почти 9,5 тысяч экземпляров — стали грязными, мокрыми или «волнистыми». Их не спасла даже защитная пленка и высокое расположение на полках под самым потолком.

Инициатива «Волнистые книги»

После эмоционального поста Натальи Моспан украинцы устроили настоящий флешмоб поддержки. Издатели предлагают бесплатно заменить свои книги, а рядовые киевляне приходят просто обнять работников и предлагают выкупить поврежденные издания.

Благодаря такой реакции книжный магазин запустил инициативу «Моя книжная баня». Теперь все «подтопленные» или «волнистые» книги можно приобрести на сайте заведения в специальном разделе по сниженной цене.

Как помочь книжному магазину:

Купить «волнистую» книгу в онлайн-разделе «Моя книжная баня».

Поддержать заведение донатом на ремонт помещения.

Прийти в гости, когда книжный магазин снова откроет двери после восстановления.

Сейчас в помещении продолжается уборка и оценка повреждений стен и мебели. Однако вера в то, что магазин вернется, только окрепла.

