В Киеве погиб человек из-за падения с высоты: что известно

В Киеве погиб человек из-за падения с высоты

В Киеве человек погиб после падения с высоты. Трагический случай произошел в Деснянском районе в многоэтажке по улице Градинской. С верхнего этажа упал человек, тело которого пробило навес над входом в дом. В момент падения под навесом никого не было.

В полиции Деснянского района нам подтвердили информацию о гибели человека.

«Вызов поступил в 20:17. На месте работает следственно-оперативная группа территориального управления полиции. Погибший — 21-летний мужчина, проживавший в этом доме. Вероятно, выпал с 22 этажа. Выясняем все обстоятельства происшествия», — сообщили ТСН.ua в полиции Деснянского района.

