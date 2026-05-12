В Киеве погиб человек из-за падения с высоты: что известно

Тело мужчины разбило навес над входом в многоэтажку.

Александр Марущак
В Киеве погиб человек из-за падения с высоты / © соцмережі

В Киеве человек погиб после падения с высоты. Трагический случай произошел в Деснянском районе в многоэтажке по улице Градинской. С верхнего этажа упал человек, тело которого пробило навес над входом в дом. В момент падения под навесом никого не было.

В полиции Деснянского района нам подтвердили информацию о гибели человека.

«Вызов поступил в 20:17. На месте работает следственно-оперативная группа территориального управления полиции. Погибший — 21-летний мужчина, проживавший в этом доме. Вероятно, выпал с 22 этажа. Выясняем все обстоятельства происшествия», — сообщили ТСН.ua в полиции Деснянского района.

Напомним, в Киеве возле станции «Политехнический институт» умер мужчина. Работники метро трижды отказались выдать дефибриллятор, потому что это происшествие произошло за пределами станции. Подробности трагедии — на ТСН.

