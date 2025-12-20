В Киеве погиб мужчина из-за падения с высоты: что известно

Мужчина упал с балкона многоэтажки.

В Киеве погиб мужчина из-за падения с высоты.

Трагедия произошла в Деснянском районе столицы.

После падения с высоты шестнадцатого этажа мужчина погиб.

В полиции Киева рассказали, что трагический случай произошел в доме по улице Милославской.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

«Погиб мужчина 1996 года рождения. По предварительной информации он выпал с общего балкона на 16 этаже. Предварительная квалификация события по статье 115 с отметкой (самоубийство). Следователи работают на месте происшествия, ищут посмертную записку и опрашивают жителей дома», — рассказали ТСН.ua в полиции Деснянского района.

Напомним, в августе в Киеве молодой человек погиб после падения с балкона 15 этажа многоэтажки. Трагедия произошла в Троещине.