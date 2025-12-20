- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 105
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве погиб мужчина из-за падения с высоты: что известно
Мужчина упал с балкона на шестнадцатом этаже.
В Киеве погиб мужчина из-за падения с высоты.
Трагедия произошла в Деснянском районе столицы.
После падения с высоты шестнадцатого этажа мужчина погиб.
В полиции Киева рассказали, что трагический случай произошел в доме по улице Милославской.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.
«Погиб мужчина 1996 года рождения. По предварительной информации он выпал с общего балкона на 16 этаже. Предварительная квалификация события по статье 115 с отметкой (самоубийство). Следователи работают на месте происшествия, ищут посмертную записку и опрашивают жителей дома», — рассказали ТСН.ua в полиции Деснянского района.
Напомним, в августе в Киеве молодой человек погиб после падения с балкона 15 этажа многоэтажки. Трагедия произошла в Троещине.