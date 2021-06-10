В Киеве похитили иностранного бизнесмена: появилось видео

Трое мужчин затолкали иностранца в машину, после этого его никто не видел.

В Киеве похитили иностранного бизнесмена.

Событие произошло в Шевченковском районе столице 8 июня около 14:00.

Об этом ТСН.ua рассказала пресс-офицер Шевченковского управления полиции Киева Анна Зубрева.

"В полицию обратился мужчина, который сообщил об исчезновении своего иностранного коллеги, мол, тот не выходит на связь. Мы начали проверку и с помощью камер наблюдения увидели, как к иностранному бизнесмену подходят трое мужчин, заталкивают его в машину, и после этого он исчезает", — рассказала пресс-офицер.

Зубрева добавила, что полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 146 — незаконное лишение свободы или похищение человека из корыстных побуждений.

Паблик "Киев Оперативный" обнародовал видео момента похищения.

В подписи под видео говорится, что пропавший бизнесмен — владелец компании "Дельта Спорт", гражданин Сербии Милован Роганович.

Напомним, в Киеве двое вооруженных воров ограбили гражданина европейской страны. Злоумышленники познакомились с иностранцем в ресторане, заманили его в свой автомобиль, вывезли в лес, а после под угрозой пистолета завладели часами, украшениями и деньгами.

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