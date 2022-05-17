В Киеве похоронили Кравчука: как проходила церемония прощания и кто пришел отдать дань уважения первому президенту

В Киеве прошли похороны первого президента Украины Леонида Кравчука.

Во вторник, 17 мая, в "Украинском доме" на Европейской площади в столице прошла церемония прощания с экс-президентом Леонидом Кравчуком. Похоронили его на Байковом кладбище столицы.

Как проходило прощание с первым президентом – в материале ТСН.ua.

Где проходила церемония прощания

Церемония прощания началась в Национальном центре "Украинский дом" в 11:00.

На центральном входе тело первого президента встречали мэр Киева Виталий Кличко, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, экс-спикер Верховной Рады Александр Мороз, а также братья Игорь и Григорий Суркисы. В руках все держали букеты красных роз.

Фото: ТСН

На входе в "Украинский дом" разместили фотографии Леонида Кравчука. Около одной из фотографий была его цитата: "Украина для меня все вместе: и прошлое, и настоящее, и будущее, и жизнь, и смерть. Без Украины бытие пусто, чувства пусты, разум угасший".

Также повесили плакат, где зафиксирован момент присяги первого президента. Кстати, инаугурация Кравчука состоялась 5 декабря 1991 года.

Солдаты несут гроб Леонида Кравчука. / Фото: Associated Press

Встречаа Леонида Макаровича почетный караул. Гроб, обернутый в сине-желтый флаг, заносили военные. Во время этого звучала "Мелодия ля-минор" Мирослава Скорика. Под эту композицию гроб с телом выносили из национального центра после церемонии прощания, длившейся более трех часов.

В Киеве происходит прощание с Леонидом Кравчуком - первым президентом Украины

Кто пришел попрощаться с первым президентом

На церемонию прощания с Леонидом Кравчуком пришло множество людей, чтобы почтить его память. Перед национальным центром и в помещении выстроилась большая очередь киевлян и гостей города. Многие из них пришли с цветами в руках. К слову, из-за повышенных мер безопасности людей при входе осматривали военные.

На церемонии прощания присутствовали родственники и друзья Леонида Кравчука.

Фото: УНИАН

Почтить экс-президента пришли бывшие и действующие чиновники, общественные деятели. Среди них мэр Киева Виталий Кличко, бывший глава парламента Александр Мороз, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, братья Суркисы, министр обороны Алексей Резников, бывший глава Минобороны Александр Кузьмук, экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко.

На церемонию прощания в "Украинский дом" действующий президент Владимир Зеленский пришел вместе с женой Еленой. В руках супруги держали цветы. Президент и первая леди были одеты в траурную черную одежду. Они возложили цветы и почтили бывшего главу государства.

"Леонид Макарович был тем человеком, к которому можно было обратиться за мудрым советом. Он всегда слышал и понимал стремление людей даже в самые трудные моменты для нашей страны. Его вклад в формирование независимой Украины неоценим. Как и усилия по признанию нашего государства равноправным участником мировых процессов и преодолению последствий тоталитаризма. Уверен, бесценный опыт Леонида Макаровича поможет нам в победе над агрессором и развитии сильного, мирного, европейского государства Украина", – сказал Владимир Зеленский.

Фото: Офис Президента Украины

Фото: Сайт президента Украины

В Киеве простились с Леонидом Кравчуком

Почтили первого главу страны Кравчука его преемники: экс-президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Фото: ТСН.ua

Где похоронили Кравчука

Бывшего украинского президента похоронили на Байковом кладбище в Киеве. Его могила расположена на центральной аллее – на участке у могилы экс-мера столицы Александра Омельченко. К слову, рядом похоронены экс-премьер Украины Ефим Звягильский и хореограф Григорий Чапкис.

После церемонии прощания тело Кравчука везут на Байковое кладбище

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

Воспоминания о первом президенте

В ходе прощания с Леонидом Кравчуком действующие и бывшие политики, а также общественные деятели поделились воспоминаниями о нем.

Третий президент Украины Виктор Ющенко:

"С большим почтением и уважением вспоминаю Леонида Макаровича. Я убежден, что ему будет и надлежащий памятник, потому что очень важно, чтобы мы помнили в слове "памятник" корневое слово "память". Когда мы соединены одной памятью – мы непобедимая нация".

Воспоминания о Кравчуке: "Я с большим уважением вспоминаю Леонида Макаровича" – Виктор Ющенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко:

"От нас уходит не просто человек, а целая эпоха. И мне очень жаль, что Леонид Макарович не дожил до нашей победы. Потому что мы не сомневаемся, что победа в этой ужасной российской агрессии будет за нами. Он верил в Украину, делал все для укрепления Украины, и да пошлет ему Господь Царствие Небесное".

Министр обороны Алексей Резников:

"Я очень хорошо помню, как во время одного из заседаний Борис Грызлов там в очередной раз с какой-то поучительной речью выступил. Леонид Макарович не выдержал. Дипломатический стиль немножко отложил в сторону и сказал: "Знаете что? Я вам хочу напомнить, Борис Вячеславович, что мы уже давно не в Советском Союзе и давно уже не под Кремлем. Мы независимая Украина. Поэтому не надо нам здесь рассказывать, что и как мы должны делать". Леонид Макарович мог врезать. Так толерантно, но врезать. Потом, когда у нас выключались камеры экрана на перерыв, Леонид Макарович мог себе позволить выйти и сказать: "А теперь, выражаясь высокой русской словестностью: "Пошли они…", и дальше за русским кораблем. Таким был Леонид Макарович: очень легким, очень вовлеченным в дело, невероятно переживал.

На последнем заседании, в ходе которого он участвовал, он сообщил, что будет делать операцию на сердце. Когда случилась агрессия, от него уже начали приходить поздравления: держать строй, что все будет Украина. Он очень переживал и передавал нам всем, чтобы мы держались, что мы точно победим".

Воспоминания о Кравчуке: "Леонид Макарович мог врезать. Так толерантно, но врезать" - Алексей Резников

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук:

"Попрощались с Украинцем с Большой Буквы, Патриотом, Государственником, первым Президентом Украины Леонидом Макаровичем Кравчуком. До последних дней своей жизни он работал на благо Украины, болел за Родину своим большим сердцем. Человек-эпоха ушел в вечность, но он заслужил, чтобы его имя было вписано заглавными буквами в нашу историю".

Мэр Киева Виталий Кличко:

"Леонид Макарович – это история, это фундамент страны. Все переживал за страну. Но COVID и возраст… История Кравчука останется навсегда в сердцах украинцев".

Воспоминания о Кравчуке: "Леонид Макарович - это история, это фундамент страны", - Виталий Кличко

Бывший спикер Верховной Рады Александр Мороз:

"Человек умел найти компромисс в сложных ситуациях. Я помню, когда речь шла о подписании Акта о независимости, то с каких сторон к нему не подходили. Он прислушивался к разным мнениям, но при этом и проводил свою линию. Он был не просто человеком-компромиссом, а человеком, умеющим слышать других".

Воспоминания о Кравчуке: "Человек умел найти компромисс в сложных ситуациях", - Александр Мороз

Премьер-министр Денис Шмыгаль:

"Сегодня прощались с первым президентом независимой Украины Леонидом Кравчуком. Он был среди тех, кто закладывал фундамент государственности нашей страны в 1991 году и в течение жизни помогал его укреплять. Всех нас с ним объединяло желание жить в независимой и суверенной Украине. И мы обязательно защитим это наше право. Почивайте с миром, Леонид Макарович".

Патриарх Филарет:

"Если бы не Леонид Кравчук, то Украины не было бы, как независимого государства. А не будь независимого государства, то не было бы и независимой церкви. Поэтому независимость церкви связана с независимостью государства. В этом отношении Леонид Макарович сыграл очень важную роль".

Воспоминания о Кравчуке: "Леонид Макарович сыграл очень важную роль", - Филарет

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак:

"Леонид Макарович Кравчук был настоящим патриотом Украины, мудрым, обладал прекрасным чувством юмора. Горжусь знакомством".

Советник главы МВД Антон Геращенко:

"Это личность не только украинского масштаба, но и мирового. Мы с ним познакомились в 2014-м на одном из украинских ток-шоу. После того тепло общались. Я обращался к нему за советом. Он иногда обращался за какой-то помощью. Мы с ним охотники. Бывали на охоте. Он был очень умным и взвешенным человеком. Я у него научился, как спокойно относиться даже к сложным ситуациям. У него прекрасное чувство юмора. Он всегда мог пошутить, улыбнуться, и атмосфера полностью менялась".

Воспоминания о Кравчуке: "Мы ходили на охоту вместе", - Антон Геращенко

Напомним, Леонид Кравчук был первым президентом Украины в 1991-1994 годах. 5 декабря 1991 года Леонид Кравчук на первых президентских выборах в независимой Украине набрал 61,6% голосов и занял должность главы государства. Именно Леонид Макарович 8 декабря того же года, вместе с тогдашним президентом РФ Борисом Ельциным и председателем Верховной Рады Беларуси Станиславом Шушкевичем подписал соглашение о прекращении существования СССР.

Он скончался 10 мая после продолжительной реабилитации в Германии. Летом 2021 года перенес операцию на сердце, после чего долго восстанавливался.

Читайте также: