В Киеве полиция изъяла в иностранцев 368 кг героина стоимостью 1 млрд гривен: как наркотик попал в Украину

Часть героина планировали продать в Украине.
Розовый брикет, похожий на кусок лосося. Полиция показала журналистам, как выглядят 368 килограммов опасного наркотика. Его изъяли у иностранцев на прошлой неделе.
Об этом 26 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.
Пресс-конференцию организовали во дворике Министерства внутренних дел. В сопровождении четырех спецназовцев изъятый героин уместился на двух письменных столах. В полиции говорят, что уже провели экспертизу, которая показала, что это, так сказать "чистое" вещество очень высокого качества.
Цена партии — миллиард гривен. Привезли ее из Ирана через территорию Армении и Грузии. Героин преступники расфасовали в брикеты по триста граммов. Их спрятали в кирпич, который поместили в грузовик и отправили через три границы. Водитель даже не подозревал, что перевозит наркотик.
В Киеве его должны были еще раз перепаковать и отправить с территории Украины в Европейский союз. Часть собирались продать здесь. Во время спецоперации задержали двух граждан Турции, которые курировали поставки. Еще одного иностранца ищут.
"На черном рынке стоимость составляет более 1 млрд гривен. Это — более полутора миллионов доз. 1154 пакеты, общим весом 368 килограмм", — говорит руководитель Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Сергей Федченко.
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