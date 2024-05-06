В Киеве полиция пересела на лошадей: где будут патрулировать (фото, видео)

На патрулирование столичных улиц вышли конные экипажи. Полицейских на конях можно увидеть в парковых зонах и зонах отдыха. Потому что кавалеристы будут портулировать только те места, куда на авто не добраться.

Что лошади берут с собой на патрулирование и что им больше всего мешает работать - в материале корреспондента ТСН Инны Боднар.

Лошади "Принц" и "Паскаль" вышли на патрулирование в Киеве. Конь "Принц" родом из Харькова, к жизни в Киеве он еще привыкает. Харьковские патрульные лошади пополнили киевский коллектив после полномасштабного вторжения. И пока конный патруль действует только в столице. В нем 12 лошадей и все мужского пола. Перед выходом на смену, жеребчики едят, их причесывают и одевают в амуницию. На патруль с собой берут: дубинку, аптечку, планшет и полотенце. Последнее чтобы протирать пот с лошади.

Конный патруль

На сигнал воздушной тревоги животные не реагируют. Патрульные-кавалеристы, признались, что подумывали и о своей сирене, чтобы ее включать, когда гонятся за правонарушителем.

Среди достижений конного патруля - найденный в лесу потерянный ребенок и эвакуация травмированного отдыхающего. А сколько наркоманов догоняли, то и не перечислить. Конные патрули дежурят в столице в парках и зонах отдыха, куда на авто не добраться. На пасхальные праздники, говорят в полиции, выйдут в усиленном составе.

"Наряду с лошадьми есть мотопатрули, велопатрули. Восстанавливаются все виды альтернативного патрулирования. Лошадиная смена на патруле - до шести часов", - говорит первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Быстро передвигаться по маршруту лошадям не удается. На пути все время - желающие погладить. Лошадиными патрулями будет время насладиться. Потому что они будут патрулировать вплоть до осени.

В Киеве заработали конные патрули

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 12:00 за 6 мая 2024 года | Новости Украины

Напомним, в Украине восстанавливают популяцию уникальных животных, которые были во времена Киевской Руси.

Читайте также: